Создатели мультиплеерного мода OblivionMP для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered выпустили трейлер 2

Команда ReadyM опубликовала 2 ролик проекта OblivionMP. Эта модификация добавляет многопользовательский режим в ролевую игру The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Авторы ранее создали мультиплеер для Black Myth: Wukong, а теперь предлагают игрокам совместно исследовать Сиродил.

В трейлере разработчики продемонстрировали новые рабочие функции. Главным нововведением стала полная синхронизация магии и визуальных эффектов. Теперь каждое произнесенное заклинание мгновенно отображается на экранах всех участников сессии в реальном времени. Также авторы наладили механику стрельбы из лука. Игроки могут видеть процесс натяжения тетивы, прицеливание и полет стрелы с учетом оригинальной физики.

Дополнительным важным улучшением являются плавные переходы между локациями. Перемещение персонажей из экстерьеров в интерьеры и обратно теперь полностью синхронизировано. Создатели отмечают, что проект не ограничится простым кооперативом для 2 или 4 человек. OblivionMP будет работать на платформе ReadyM, предлагая функционал по аналогии с FiveM для Grand Theft Auto 5. Владельцы серверов получат возможность создавать собственные сценарии, квесты, гильдии и рынки. На 1 сервере смогут играть более 100 пользователей.

На официальном сайте проекта уже открыта регистрация на этап раннего доступа.