Спустя год почти никто не прошёл сюжет The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered до конца

Прошёл год с момента выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, но статистика прохождения показывает неожиданный результат — большинство игроков так и не завершили основную сюжетную линию.
Согласно данным достижений на разных платформах, доля тех, кто получил трофей за завершение главной истории, остаётся крайне низкой. На ПК этот показатель составляет менее 8%, на Xbox — около 13%, а на PlayStation — примерно 15%. Это означает, что значительная часть аудитории так и не дошла до финала сюжета.
При этом побочные активности пользуются куда большей популярностью. Игроки чаще выбирают гильдейские линии, арены и дополнительные задания, проводя время в исследовании мира, а не в прохождении основной истории.
Подобная картина характерна и для других проектов Bethesda Game Studios, где открытый мир и свобода действий часто оказываются важнее сюжетной линии. Многие игроки возвращаются в мир игры ради атмосферы и побочного контента, а не ради финала истории.
Также отмечается, что на статистику повлияли ранние технические проблемы и высокий процент игроков, которые быстро перестали играть после запуска. В результате ремастер, несмотря на интерес к нему, пока остаётся игрой, которую большинство так и не прошли до конца.
1) В ремастер облы играют в основном олды, которые игру прошли по многу раз, и давно все видели-перевидели.
2) После финала сюжета исчезают Врата Обливиона с ценными сигильскими камнями и ингредиентами для зелий, так что проходить его вообще не выгодно.
3) Сюжет в играх беседки всегда где то на 10 месте, открытый мир с побочками перетягивает все внимание. У меня в Skyrim тысячи наигранных часов. Сюжетка не пройдена ни разу.
Я Скайрим прошёл только пару лет назад хотя так или иначе зависал в игру с релиза, просто было интересно увидеть что там в конце и оно того вообще не стоило, вот дополнение с вампирами в игре огонь
Прошёл, закрыл все ачивы и не парюсь
потому что игра не интересная. пресная беззубая лагучая максимально скучная. единственное что болеменее было интересно это арена в имперском городе и то потому что по сути первый динамичный квест