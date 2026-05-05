The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 3 329 оценок

Спустя год почти никто не прошёл сюжет The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered до конца

IKarasik IKarasik

Прошёл год с момента выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, но статистика прохождения показывает неожиданный результат — большинство игроков так и не завершили основную сюжетную линию.

Согласно данным достижений на разных платформах, доля тех, кто получил трофей за завершение главной истории, остаётся крайне низкой. На ПК этот показатель составляет менее 8%, на Xbox — около 13%, а на PlayStation — примерно 15%. Это означает, что значительная часть аудитории так и не дошла до финала сюжета.

При этом побочные активности пользуются куда большей популярностью. Игроки чаще выбирают гильдейские линии, арены и дополнительные задания, проводя время в исследовании мира, а не в прохождении основной истории.

Подобная картина характерна и для других проектов Bethesda Game Studios, где открытый мир и свобода действий часто оказываются важнее сюжетной линии. Многие игроки возвращаются в мир игры ради атмосферы и побочного контента, а не ради финала истории.

Также отмечается, что на статистику повлияли ранние технические проблемы и высокий процент игроков, которые быстро перестали играть после запуска. В результате ремастер, несмотря на интерес к нему, пока остаётся игрой, которую большинство так и не прошли до конца.

0ncnjqybr

1) В ремастер облы играют в основном олды, которые игру прошли по многу раз, и давно все видели-перевидели.

2) После финала сюжета исчезают Врата Обливиона с ценными сигильскими камнями и ингредиентами для зелий, так что проходить его вообще не выгодно.

3) Сюжет в играх беседки всегда где то на 10 месте, открытый мир с побочками перетягивает все внимание. У меня в Skyrim тысячи наигранных часов. Сюжетка не пройдена ни разу.

5
GeraltMorgan

Я Скайрим прошёл только пару лет назад хотя так или иначе зависал в игру с релиза, просто было интересно увидеть что там в конце и оно того вообще не стоило, вот дополнение с вампирами в игре огонь

5uperNova

Прошёл, закрыл все ачивы и не парюсь

Niт6iтЛиsт4n

потому что игра не интересная. пресная беззубая лагучая максимально скучная. единственное что болеменее было интересно это арена в имперском городе и то потому что по сути первый динамичный квест