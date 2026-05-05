Спустя год почти никто не прошёл сюжет The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered до конца

Прошёл год с момента выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, но статистика прохождения показывает неожиданный результат — большинство игроков так и не завершили основную сюжетную линию.

Согласно данным достижений на разных платформах, доля тех, кто получил трофей за завершение главной истории, остаётся крайне низкой. На ПК этот показатель составляет менее 8%, на Xbox — около 13%, а на PlayStation — примерно 15%. Это означает, что значительная часть аудитории так и не дошла до финала сюжета.

При этом побочные активности пользуются куда большей популярностью. Игроки чаще выбирают гильдейские линии, арены и дополнительные задания, проводя время в исследовании мира, а не в прохождении основной истории.

Подобная картина характерна и для других проектов Bethesda Game Studios, где открытый мир и свобода действий часто оказываются важнее сюжетной линии. Многие игроки возвращаются в мир игры ради атмосферы и побочного контента, а не ради финала истории.

Также отмечается, что на статистику повлияли ранние технические проблемы и высокий процент игроков, которые быстро перестали играть после запуска. В результате ремастер, несмотря на интерес к нему, пока остаётся игрой, которую большинство так и не прошли до конца.