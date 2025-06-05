Стала доступна бета-версия обновления 1.1 для ремастера TES 4: Oblivion

Компания Bethesda выпустила первое крупное обновление (1.1) для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion - пока патч доступен только в бета-версии Steam, и для его установки требуется ручное подключение через клиент.

Основная цель обновления - устранение критических багов, приводящих к аварийному закрытию игры. Известно, что помимо данного обновления, Bethesda так же готовит еще как минимум один патч, в котором намерена улучшить производительность ремастера:

Ключевые исправления в обновлении 1.1:

Вылеты при загрузке быстрых сохранений;

Краши при создании нескольких зелий из украденных ингредиентов;

Проблемы с переключением окон (Alt+Tab);

Ошибки процессора и зависания на экране загрузки;

Исправлено отсутствие текста при активации Deluxe Upgrade;

Кнопка "Пропустить" теперь корректно отображается во вступительном ролике;

Устранены баги с названиями зачарованных предметов при игре на геймпаде;

В квесте "Битва за Кватч" NPC Савлиан больше не застревает после боя;

В миссии "Нож во тьме" Винченте Вальтиери наконец-то сохраняет причёску.

Также были доработаны анимации (например, посадка на лошадь) и камера (избавление от "плавающего" обзора от первого лица). Пользователи с двумя мониторами больше не столкнутся со смещёнными маркерами на карте или её пропаданием.