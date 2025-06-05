Стала доступна бета-версия обновления 1.1 для ремастера TES 4: Oblivion

Компания Bethesda выпустила первое крупное обновление (1.1) для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion - пока патч доступен только в бета-версии Steam, и для его установки требуется ручное подключение через клиент.
Основная цель обновления - устранение критических багов, приводящих к аварийному закрытию игры. Известно, что помимо данного обновления, Bethesda так же готовит еще как минимум один патч, в котором намерена улучшить производительность ремастера:
Ключевые исправления в обновлении 1.1:
- Вылеты при загрузке быстрых сохранений;
- Краши при создании нескольких зелий из украденных ингредиентов;
- Проблемы с переключением окон (Alt+Tab);
- Ошибки процессора и зависания на экране загрузки;
- Исправлено отсутствие текста при активации Deluxe Upgrade;
- Кнопка "Пропустить" теперь корректно отображается во вступительном ролике;
- Устранены баги с названиями зачарованных предметов при игре на геймпаде;
- В квесте "Битва за Кватч" NPC Савлиан больше не застревает после боя;
- В миссии "Нож во тьме" Винченте Вальтиери наконец-то сохраняет причёску.
Также были доработаны анимации (например, посадка на лошадь) и камера (избавление от "плавающего" обзора от первого лица). Пользователи с двумя мониторами больше не столкнутся со смещёнными маркерами на карте или её пропаданием.
Быстро. Всего спустя полтора месяца первый патч, да и то в бете.
И не улучшающий производительность.
А зачем торопиться, когда можно тупо накачать фанатских фиксов с нексуса и выдать это за свои патчи? Стратегия Тодда работает безотказно.
Мдя. К сталкеру 2 быстрее вышел патч, исправляющий затупы при прогрузке, а GSC маленькая по сути компания, а Bethesda в 500 раз больше и... Хотя, они на ТЕС онлайн кормушку организовали и чилят.
❤️👍
В миссии "Нож во тьме" Винченте Вальтиери наконец-то сохраняет причёску - wtf
Ожидал обьемный список исправлений + ключевое слово ОПТИМИЗАЦИЯ, а увидел несколько правок 😑
Патчи в бета версии это редкий случай но бывает.