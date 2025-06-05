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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 2 556 оценок

Стала доступна бета-версия обновления 1.1 для ремастера TES 4: Oblivion

AceTheKing AceTheKing

Компания Bethesda выпустила первое крупное обновление (1.1) для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion - пока патч доступен только в бета-версии Steam, и для его установки требуется ручное подключение через клиент.

Основная цель обновления - устранение критических багов, приводящих к аварийному закрытию игры. Известно, что помимо данного обновления, Bethesda так же готовит еще как минимум один патч, в котором намерена улучшить производительность ремастера:

Bethesda готовит несколько обновлений для Oblivion Remastered, первое из которых выйдет 5 июня

Ключевые исправления в обновлении 1.1:

  • Вылеты при загрузке быстрых сохранений;
  • Краши при создании нескольких зелий из украденных ингредиентов;
  • Проблемы с переключением окон (Alt+Tab);
  • Ошибки процессора и зависания на экране загрузки;
  • Исправлено отсутствие текста при активации Deluxe Upgrade;
  • Кнопка "Пропустить" теперь корректно отображается во вступительном ролике;
  • Устранены баги с названиями зачарованных предметов при игре на геймпаде;
  • В квесте "Битва за Кватч" NPC Савлиан больше не застревает после боя;
  • В миссии "Нож во тьме" Винченте Вальтиери наконец-то сохраняет причёску.

Также были доработаны анимации (например, посадка на лошадь) и камера (избавление от "плавающего" обзора от первого лица). Пользователи с двумя мониторами больше не столкнутся со смещёнными маркерами на карте или её пропаданием.

12
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кроллег

Быстро. Всего спустя полтора месяца первый патч, да и то в бете.

5
hpi

И не улучшающий производительность.

0ncnjqybr

А зачем торопиться, когда можно тупо накачать фанатских фиксов с нексуса и выдать это за свои патчи? Стратегия Тодда работает безотказно.

2
Ниалот Нзотович

Мдя. К сталкеру 2 быстрее вышел патч, исправляющий затупы при прогрузке, а GSC маленькая по сути компания, а Bethesda в 500 раз больше и... Хотя, они на ТЕС онлайн кормушку организовали и чилят.

Rio17

❤️👍

2
jax baron

В миссии "Нож во тьме" Винченте Вальтиери наконец-то сохраняет причёску - wtf

1
Solstice

Ожидал обьемный список исправлений + ключевое слово ОПТИМИЗАЦИЯ, а увидел несколько правок 😑

Egik81

Патчи в бета версии это редкий случай но бывает.