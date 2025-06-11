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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 2 619 оценок

Стала доступна полная версия первого крупного патча для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

monk70 monk70

Обновление 1.1 для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered вышло из бета-версии и стало доступно на всех платформах, принося некоторые полезные изменения пользовательского интерфейса и исправления ошибок.

Для тех, кто использует игровую консоль, теперь доступны команды ToggleHugVisibility и ShowHud, а также исправлены многочисленные элементы пользовательского интерфейса, включая случаи отсутствия текста и проблем с пунктуацией. Было устранено около дюжины случаев, вызывающих сбои, а также определенные проблемы с анимацией игрока и проблемы с камерой от первого лица. Также были устранены проблемы с бесконечной загрузкой.

Помимо прочего, сбои больше не должны возникать при быстром путешествии, в пещерах, переключении между режимами качества и производительности, хранении предметов в сундуках и создании нескольких зелий. Кроме того, были исправлены несколько сломанных заданий и элементов пользовательского интерфейса. В журнале изменений представлен обзор всех исправлений ошибок.

15
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
William Dwight

Ждем оптимизон

3
Случайный Игрок

Русификатор летит после него?

1
alexyenov

У меня не слетел. Но сама по себе игра почему то периодами подвисает при загрузке локации.

2
JackReacher alexyenov

Надо повторно сделать компиляцию шейдеров

Перейди в C:\Users\User\Documents\my games\Oblivion Remastered\Saved\SaveGames

Удали "Save_Settings.sav"

JackReacher

Нужен патч оптимизации, который выйдет дай бог в июле

1
-zotik-

Попробуй не сидеть на железе когда оригинал вышел)