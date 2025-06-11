Стала доступна полная версия первого крупного патча для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Обновление 1.1 для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered вышло из бета-версии и стало доступно на всех платформах, принося некоторые полезные изменения пользовательского интерфейса и исправления ошибок.

Для тех, кто использует игровую консоль, теперь доступны команды ToggleHugVisibility и ShowHud, а также исправлены многочисленные элементы пользовательского интерфейса, включая случаи отсутствия текста и проблем с пунктуацией. Было устранено около дюжины случаев, вызывающих сбои, а также определенные проблемы с анимацией игрока и проблемы с камерой от первого лица. Также были устранены проблемы с бесконечной загрузкой.

Помимо прочего, сбои больше не должны возникать при быстром путешествии, в пещерах, переключении между режимами качества и производительности, хранении предметов в сундуках и создании нескольких зелий. Кроме того, были исправлены несколько сломанных заданий и элементов пользовательского интерфейса. В журнале изменений представлен обзор всех исправлений ошибок.