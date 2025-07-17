Студия Virtuos, разработчик Oblivion Remastered, подтвердила массовые увольнения, затронувшие почти 280 сотрудников

Virtuos, команда разработчиков, работающая с Konami над Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, и студия, которая недавно помогла Bethesda в разработке The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, подтвердила ранее ходившие слухи о массовых увольнениях, затронувших почти 280 сотрудников, что составляет 7% от общего числа сотрудников компании.

Вчера французский журналист Готье Андре первым сообщил об увольнениях, а также о внутренних проблемах Virtous, о которых сообщили источники. Сегодня компания Virtuos подтвердила сокращения, которые немного меньше 300. Компания не прокомментировала какие-либо предполагаемые внутренние проблемы и в своем сообщении заявила, что «в первую очередь сосредоточилась на том, чтобы управлять этим переходом с осторожностью, прозрачностью и уважением».

Virtuos развивается, чтобы отвечать меняющимся потребностям наших партнёров и отрасли. По мере того, как разработка игр становится все более сложной, мы перестраиваем наше глобальное присутствие и возможности, чтобы усилить наше предложение в сфере высококачественной совместной разработки, охватывающей все виды услуг: от полной разработки игр до продвинутого дизайна, включая создание креативного контента и онлайн-сервисы.



Эти изменения подразумевают перераспределение ролей в наших студиях и регионах. Изменения затронули примерно 7% сотрудников Virtuos по всему миру, в основном в командах, столкнувшихся с меньшей занятостью и снижением спроса из-за структурных изменений в индустрии. Это включает около 200 вакансий в Азии и 70 вакансий в Европе, в том числе менее 10 во Франции, где находится основная команда, работающая над Oblivion Remastered.

Далее в заявлении объясняется, почему так много затронутых вакансий приходится на азиатские студии. Студия утверждает, что «необходимо лучше согласовывать местоположение своих команд с местоположением наших клиентов, чтобы поддерживать всё более итеративный характер совместной творческой разработки».

Что касается других проектов Virtuos, студия заявляет, что «по-прежнему полностью привержена всем нашим партнёрским отношениям, включая текущую работу над анонсированными проектами, такими как Oblivion Remastered, Cyberpunk 2077 и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater».