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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.6 316 оценок

Студию Virtuos раскритиковали за тип тела 1/2 в ремастере TES 4: Oblivion - моддер исправил это в первые сутки

AceTheKing AceTheKing

Вчера состоялся релиз долгожданного ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion. Несмотря на то, что игроки в целом позитивно встретили релиз, отметив впечатляющее графическое преображение игры, нашлись и определенные негативные моменты по сравнению с оригинальной игрой.

Игроки подвергли критике студию Virtuos за изменение привычного мужского/женского пола, которые были в оригинальной игры, на тип тела 1/2 в ремастере. Тем не менее, пользователь TulpaTown уже выпустил модификацию, которая возвращает привычное обозначение полов в игру:

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Классический выбор тела"

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

39
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
luVol

Пусть у себя на лбу и в паспорте заносят бодитайп 1 и бодитайп 2

27
Lekrefo

Какая разница...

19
Tommy.

Я против Типа 1 и Типа 2 вместо традиционных Мужчина и Женщина, но справедливости ради, вы забудете об этом как только создадите своего персонажа и начнете играть.

16
Gunдон

Кому не насрать,ради этого качать мод🤦

7
Fatum Sibir

Ну теперь можно и поиграть.

6
Кей Овальд

Сомнений в куколдовости Беседки уже нет давно, причём задолго до блокировок по политическим мотивам. Хорошо хоть модеры адекватные есть.
На Нексусе это уже заблочили? :)))

6
EvanescentAdira

Пасаны, а в Elden Ring когда при создании персонажа выбираешь пол: ТИП А или ТИП В, волна негатива была? Моды с исправлением были? Или это другое?

3
-zotik-

тут нытье было точно

MovableAlbin

ваще наплевать

3
pilko
Студию Virtuos раскритиковали за тип тела 1/2 в ремастере TES 4: Oblivion

28 сообщений, вот это раскритиковали, прям разбомбили. При том некоторые средиэтих 28 сообщени угарают с неженок которым не пофиг как там подписано. Ну и конечно же меня закидают калом за этот коммент.

2
TRADS80

Кстати я тоже сначала не понял, подумал тип 1 это худыш, тип 2 крепыш, а потом только въехал что это М и Ж. Почему они такой ребус сделали?

1
Grentari

еще не проснулись, что бы понять, что Трамп у коня.

Ох уже эти нетакусики, правильно что вас уже отовсюду гонят! Вы заслужили.

9
hpi Grentari

Трам под конём.

4
Майкл Скотт Grentari

Эти беседкоимбецилы просто в каком то манямирке живут

6
Grentari hpi

Оно и видно=)

3
Stas776

Забыли убрать это, прогибались под повестку

1
Just-a-your-King

Так вроде все логично тип тела 1 - 1 дырка, тип тела 2 - 2 дырки ниже пояса^^

1
Egik81

Снова гетерофилы свою повестку насаждают в играх разрабам.

1
[PainKiller]

ладно

Randpass

Жесть, целая статья из небольшого обсуждения в стим

EvanescentAdira

А в Elden Ring на какие сутки исправили Тип А и Тип B?

lokdogg

это другое это же сосалик бабадзаки