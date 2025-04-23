Студию Virtuos раскритиковали за тип тела 1/2 в ремастере TES 4: Oblivion - моддер исправил это в первые сутки

Вчера состоялся релиз долгожданного ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion. Несмотря на то, что игроки в целом позитивно встретили релиз, отметив впечатляющее графическое преображение игры, нашлись и определенные негативные моменты по сравнению с оригинальной игрой.
Игроки подвергли критике студию Virtuos за изменение привычного мужского/женского пола, которые были в оригинальной игры, на тип тела 1/2 в ремастере. Тем не менее, пользователь TulpaTown уже выпустил модификацию, которая возвращает привычное обозначение полов в игру:
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Пусть у себя на лбу и в паспорте заносят бодитайп 1 и бодитайп 2
Какая разница...
Я против Типа 1 и Типа 2 вместо традиционных Мужчина и Женщина, но справедливости ради, вы забудете об этом как только создадите своего персонажа и начнете играть.
Кому не насрать,ради этого качать мод🤦
Ну теперь можно и поиграть.
Сомнений в куколдовости Беседки уже нет давно, причём задолго до блокировок по политическим мотивам. Хорошо хоть модеры адекватные есть.
На Нексусе это уже заблочили? :)))
Пасаны, а в Elden Ring когда при создании персонажа выбираешь пол: ТИП А или ТИП В, волна негатива была? Моды с исправлением были? Или это другое?
тут нытье было точно
ваще наплевать
28 сообщений, вот это раскритиковали, прям разбомбили. При том некоторые средиэтих 28 сообщени угарают с неженок которым не пофиг как там подписано. Ну и конечно же меня закидают калом за этот коммент.
Кстати я тоже сначала не понял, подумал тип 1 это худыш, тип 2 крепыш, а потом только въехал что это М и Ж. Почему они такой ребус сделали?
еще не проснулись, что бы понять, что Трамп у коня.
Ох уже эти нетакусики, правильно что вас уже отовсюду гонят! Вы заслужили.
Трам под конём.
Эти беседкоимбецилы просто в каком то манямирке живут
Оно и видно=)
Забыли убрать это, прогибались под повестку
Так вроде все логично тип тела 1 - 1 дырка, тип тела 2 - 2 дырки ниже пояса^^
Снова гетерофилы свою повестку насаждают в играх разрабам.
ладно
Жесть, целая статья из небольшого обсуждения в стим
А в Elden Ring на какие сутки исправили Тип А и Тип B?
это другое это же сосалик бабадзаки