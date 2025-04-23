Студию Virtuos раскритиковали за тип тела 1/2 в ремастере TES 4: Oblivion - моддер исправил это в первые сутки

Вчера состоялся релиз долгожданного ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion. Несмотря на то, что игроки в целом позитивно встретили релиз, отметив впечатляющее графическое преображение игры, нашлись и определенные негативные моменты по сравнению с оригинальной игрой.

Игроки подвергли критике студию Virtuos за изменение привычного мужского/женского пола, которые были в оригинальной игры, на тип тела 1/2 в ремастере. Тем не менее, пользователь TulpaTown уже выпустил модификацию, которая возвращает привычное обозначение полов в игру:

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.