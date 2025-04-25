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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 749 оценок

SynthVoice выпустила порт русской озвучки от 1С для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

AceTheKing AceTheKing

Студия SynthVoice объявила о том, что портировала русскую озвучку 1С от оригинального Oblivion для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Русификатор звука на базе оригинала от 1С"

По словам SynthVoice, это предварительная версия озвучки: она работает, но в ней нет липсинка, а некоторые реплики не озвучены. Имеющиеся недоработки планируют доделать в финальной версии озвучки, релиз которой состоится после выхода доработанной версии текстового русификатора от Segnetofaza.

В свою очередь сегодня так же состоялся выход обновления 0.1.2 для текстового русификатора от Segnetofaza. Список изменений:

  • Добавлены некоторые кириллические текстуры (спасибо Clientiks);
  • Исправление ошибок из нашего дискорда;
  • Исправление тегов в книгах и записках;
  • Добавлен первый блок текста, который заменяет машинный перевод (750/9754).
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Интеграция текстового перевода от 1С" [0.1.2] {Segnetofaza}

Русскую озвучку необходимо устанавливать поверх текстового русификатора от Segnetofaza с заменой файлов.

70
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
MаnGo

Зачем оно надо??? 90% школьников на PG владеет английских в совершенстве.

62
arukinu

А ещё у них rtx 5090 и патчи с оптимизацией не нужны.

20
doverAthletic arukinu

У меня лично вопросы к оптимизации были только к Alan Wake 2 , который на 4060ti 40 фпс еле выдает без ретрейсинга, хотя графон там безусловно отличный

3
RickeyIMBA doverAthletic

4060 мусор может потому такой фпс?)

10
DependentMordekaiser

но это только на PG, а реальных играх только со словарем))

3
Janekste RickeyIMBA

В каком месте она мусор? Ты о чём? 4060 шикарная видеокарта для 1080p. Почти во всех играх 60фпс для неё не проблема, если ультра графон снизить на просто высокий. Ну а генерация кадров так вообще божественная фича. Очень крутая видюха. Точка.

4
JackBV
16
Аристов--Черный

Отлично. Знакомые голоса вернулись. Скоро можно будет считать ремастер вышедшим продуктом.

16
gliga142

вообще это поразительно как людей кормят по второму кругу и большинству все нравится - до чего мы докатились ..

10
Кирилл Бледный228

хд. ремейк облы это лучший ремейк из всех и лучшее, во что можно поиграть в 25 году

8
Janekste

Учитывая, какой хлам в последние годы рожает западная игровая индустрия, лучше уж по второму кругу сходить в Обливион, чем тратить своё время на отвратительные DA The Veilguard, Старфилд, Awoved и всё всё вот это. Ну а на прекрасном русском языке пойти в Обливион, скажем так, чего тебе ещё для счастья надо? Это ведь настоящий каеф на фоне всего того хлама последних лет от западных игроделов. Точка.

6
Glados_pony Кирилл Бледный228

Не лучший. Средний, но не лучший.

Kortver
8
Случайный Игрок

Нет смысла выпускать озвучку в таком виде, надо было до ума сначала довести

6
Janekste

Ну значит жду дальше, пока допилят. А после как в старые добрые можно с головой окунуться в Обливион... в лучшую игру серии по моему мнению. Ремастер реально кайфовый сделали. Годнота и точка! Жалко, что после Обливиона беседка разучилась писать крутые квесты. Скайрим уже совсем не то. Обливион лучший!

Вот бы ещё Морровинд сделали с таким графоном, а после и Скайрим можно, чего уж там. На движке UE5 игры беседки будут смотреться намного лучше. Ремастер Обливиона это показал. Странно только, что от экранов загрузки всё равно не избавились. Хотелось бы видеть мир Обливиона полностью бесшовным.

6
Tommy.

липсинк умер

5
Пользователь ВКонтакте

вот теперь можно будет скачать а то что за обливион без русской озвучки? // Вкборг Разумный

4
DIZNX

Прекрасная озвучка, есть своя изюминка в этой озвучке.

3
Nodas

ага особенно когда два разных персонажа, друг с другом разговаривают одним голосом и интонацией ))

3
Janekste Nodas

А что не так? Это ведь фэнтези мир с магией, драконами и прочей фигнёй. Наколдовали себе одинаковые голоса по приколу, а как расколдоваться не знают. Я всегда себе это так представлял, когда играл в Обливион. Вообще пофиг, одинаковые там голоса или нет. Главное, что звучат они очень круто на великом русском языке. Точка.

5
0ncnjqybr Nodas

Еще веселее, когда монотонно бубнящий непись вдруг резко меняет интонацию и голос в следующей теме... чтобы затем снова сменить голос и перейти обратно к монотонному бубняжу. Вот таким "изюмом" была наполнена та прекрасная озвучка. Вот только изюм ли это.

1
0ncnjqybr Janekste

Что ты несешь. Весь Сиродил вдруг разом сошел с ума и решил наколдовать (невесть каким образом) себе одинаковые голоса?️ 🤦‍♂️

1
Fronyx

Красавицы! Жаль игра не оч

3
Talendor3

короче через месяцок локализацию допилят и можно будет насладиться ремастером

2
Putnik_Dirar

Снимаю шляпу перед этими джентльменами. Очень оперативно

2
Пользователь ВКонтакте

Понимаешь ?
Понимаю // Тимофей Серасхов

1
Пользователь ВКонтакте

Это хорошо, но лучше подождать пока будет нормальная оптимизация игры. // Ruslan Sheyikhov

1
RickeyIMBA

Там и так все збс..

4
WARWAR556

Там много не переведено ? есть смысл ждать полного русификатора ?

borsic

Ностальгия конечно, но в этот раз лучше в оригинале пройду.

Кирилл Бледный228

зря. хотя бы скачай, просто глаз не оторвать, шикарная игра и шикарный ремейк

5
borsic Кирилл Бледный228

Да я про озвучку, мне понравился ремастер. Просто ру озвучка и голосов меньше содержит и частенько монотонная. А щас и липсинка не будет.