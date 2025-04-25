SynthVoice выпустила порт русской озвучки от 1С для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Студия SynthVoice объявила о том, что портировала русскую озвучку 1С от оригинального Oblivion для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
По словам SynthVoice, это предварительная версия озвучки: она работает, но в ней нет липсинка, а некоторые реплики не озвучены. Имеющиеся недоработки планируют доделать в финальной версии озвучки, релиз которой состоится после выхода доработанной версии текстового русификатора от Segnetofaza.
В свою очередь сегодня так же состоялся выход обновления 0.1.2 для текстового русификатора от Segnetofaza. Список изменений:
- Добавлены некоторые кириллические текстуры (спасибо Clientiks);
- Исправление ошибок из нашего дискорда;
- Исправление тегов в книгах и записках;
- Добавлен первый блок текста, который заменяет машинный перевод (750/9754).
Русскую озвучку необходимо устанавливать поверх текстового русификатора от Segnetofaza с заменой файлов.
Зачем оно надо??? 90% школьников на PG владеет английских в совершенстве.
А ещё у них rtx 5090 и патчи с оптимизацией не нужны.
У меня лично вопросы к оптимизации были только к Alan Wake 2 , который на 4060ti 40 фпс еле выдает без ретрейсинга, хотя графон там безусловно отличный
4060 мусор может потому такой фпс?)
но это только на PG, а реальных играх только со словарем))
В каком месте она мусор? Ты о чём? 4060 шикарная видеокарта для 1080p. Почти во всех играх 60фпс для неё не проблема, если ультра графон снизить на просто высокий. Ну а генерация кадров так вообще божественная фича. Очень крутая видюха. Точка.
Отлично. Знакомые голоса вернулись. Скоро можно будет считать ремастер вышедшим продуктом.
вообще это поразительно как людей кормят по второму кругу и большинству все нравится - до чего мы докатились ..
хд. ремейк облы это лучший ремейк из всех и лучшее, во что можно поиграть в 25 году
Учитывая, какой хлам в последние годы рожает западная игровая индустрия, лучше уж по второму кругу сходить в Обливион, чем тратить своё время на отвратительные DA The Veilguard, Старфилд, Awoved и всё всё вот это. Ну а на прекрасном русском языке пойти в Обливион, скажем так, чего тебе ещё для счастья надо? Это ведь настоящий каеф на фоне всего того хлама последних лет от западных игроделов. Точка.
Не лучший. Средний, но не лучший.
Нет смысла выпускать озвучку в таком виде, надо было до ума сначала довести
Ну значит жду дальше, пока допилят. А после как в старые добрые можно с головой окунуться в Обливион... в лучшую игру серии по моему мнению. Ремастер реально кайфовый сделали. Годнота и точка! Жалко, что после Обливиона беседка разучилась писать крутые квесты. Скайрим уже совсем не то. Обливион лучший!
Вот бы ещё Морровинд сделали с таким графоном, а после и Скайрим можно, чего уж там. На движке UE5 игры беседки будут смотреться намного лучше. Ремастер Обливиона это показал. Странно только, что от экранов загрузки всё равно не избавились. Хотелось бы видеть мир Обливиона полностью бесшовным.
липсинк умер
вот теперь можно будет скачать а то что за обливион без русской озвучки? // Вкборг Разумный
Прекрасная озвучка, есть своя изюминка в этой озвучке.
ага особенно когда два разных персонажа, друг с другом разговаривают одним голосом и интонацией ))
А что не так? Это ведь фэнтези мир с магией, драконами и прочей фигнёй. Наколдовали себе одинаковые голоса по приколу, а как расколдоваться не знают. Я всегда себе это так представлял, когда играл в Обливион. Вообще пофиг, одинаковые там голоса или нет. Главное, что звучат они очень круто на великом русском языке. Точка.
Еще веселее, когда монотонно бубнящий непись вдруг резко меняет интонацию и голос в следующей теме... чтобы затем снова сменить голос и перейти обратно к монотонному бубняжу. Вот таким "изюмом" была наполнена та прекрасная озвучка. Вот только изюм ли это.
Что ты несешь. Весь Сиродил вдруг разом сошел с ума и решил наколдовать (невесть каким образом) себе одинаковые голоса?️ 🤦♂️
Красавицы! Жаль игра не оч
короче через месяцок локализацию допилят и можно будет насладиться ремастером
Снимаю шляпу перед этими джентльменами. Очень оперативно
Понимаешь ?
Понимаю // Тимофей Серасхов
Это хорошо, но лучше подождать пока будет нормальная оптимизация игры. // Ruslan Sheyikhov
Там и так все збс..
Там много не переведено ? есть смысл ждать полного русификатора ?
Ностальгия конечно, но в этот раз лучше в оригинале пройду.
зря. хотя бы скачай, просто глаз не оторвать, шикарная игра и шикарный ремейк
Да я про озвучку, мне понравился ремастер. Просто ру озвучка и голосов меньше содержит и частенько монотонная. А щас и липсинка не будет.