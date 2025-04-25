SynthVoice выпустила порт русской озвучки от 1С для The Elder Scrolls IV: Remastered

Студия SynthVoice объявила о том, что портировала русскую озвучку 1С от оригинального Oblivion для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

По словам SynthVoice, это предварительная версия озвучки: она работает, но в ней нет липсинка, а некоторые реплики не озвучены. Имеющиеся недоработки планируют доделать в финальной версии озвучки, релиз которой состоится после выхода доработанной версии текстового русификатора от Segnetofaza.

В свою очередь сегодня так же состоялся выход обновления 0.1.2 для текстового русификатора от Segnetofaza. Список изменений:

Добавлены некоторые кириллические текстуры (спасибо Clientiks);

Исправление ошибок из нашего дискорда;

Исправление тегов в книгах и записках;

Добавлен первый блок текста, который заменяет машинный перевод (750/9754).

Русскую озвучку необходимо устанавливать поверх текстового русификатора от Segnetofaza с заменой файлов.