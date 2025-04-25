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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 726 оценок

SynthVoice выпустила порт русской озвучки от 1С для The Elder Scrolls IV: Remastered

AceTheKing AceTheKing

Студия SynthVoice объявила о том, что портировала русскую озвучку 1С от оригинального Oblivion для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Русификатор звука на базе оригинала от 1С"

По словам SynthVoice, это предварительная версия озвучки: она работает, но в ней нет липсинка, а некоторые реплики не озвучены. Имеющиеся недоработки планируют доделать в финальной версии озвучки, релиз которой состоится после выхода доработанной версии текстового русификатора от Segnetofaza.

В свою очередь сегодня так же состоялся выход обновления 0.1.2 для текстового русификатора от Segnetofaza. Список изменений:

  • Добавлены некоторые кириллические текстуры (спасибо Clientiks);
  • Исправление ошибок из нашего дискорда;
  • Исправление тегов в книгах и записках;
  • Добавлен первый блок текста, который заменяет машинный перевод (750/9754).
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Интеграция текстового перевода от 1С" [0.1.2] {Segnetofaza}

Русскую озвучку необходимо устанавливать поверх текстового русификатора от Segnetofaza с заменой файлов.

22
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
MаnGo

Зачем оно надо??? 90% школьников на PG владеет английских в совершенстве.

27
arukinu

А ещё у них rtx 5090 и патчи с оптимизацией не нужны.

4
doverAthletic arukinu

У меня лично вопросы к оптимизации были только к Alan Wake 2 , который на 4060ti 40 фпс еле выдает без ретрейсинга, хотя графон там безусловно отличный

JackBV
10
Tommy.

липсинк умер

4
Аристов--Черный

Отлично. Знакомые голоса вернулись. Скоро можно будет считать ремастер вышедшим продуктом.

4
gliga142

вообще это поразительно как людей кормят по второму кругу и большинству все нравится - до чего мы докатились ..

1
Пользователь ВКонтакте

вот теперь можно будет скачать а то что за обливион без русской озвучки? // Вкборг Разумный

Пользователь ВКонтакте

Понимаешь ?
Понимаю // Тимофей Серасхов

WARWAR556

Там много не переведено ? есть смысл ждать полного русификатора ?

borsic

Ностальгия конечно, но в этот раз лучше в оригинале пройду.