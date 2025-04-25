SynthVoice выпустила порт русской озвучки от 1С для The Elder Scrolls IV: Remastered

Студия SynthVoice объявила о том, что портировала русскую озвучку 1С от оригинального Oblivion для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
По словам SynthVoice, это предварительная версия озвучки: она работает, но в ней нет липсинка, а некоторые реплики не озвучены. Имеющиеся недоработки планируют доделать в финальной версии озвучки, релиз которой состоится после выхода доработанной версии текстового русификатора от Segnetofaza.
В свою очередь сегодня так же состоялся выход обновления 0.1.2 для текстового русификатора от Segnetofaza. Список изменений:
- Добавлены некоторые кириллические текстуры (спасибо Clientiks);
- Исправление ошибок из нашего дискорда;
- Исправление тегов в книгах и записках;
- Добавлен первый блок текста, который заменяет машинный перевод (750/9754).
Русскую озвучку необходимо устанавливать поверх текстового русификатора от Segnetofaza с заменой файлов.
Зачем оно надо??? 90% школьников на PG владеет английских в совершенстве.
А ещё у них rtx 5090 и патчи с оптимизацией не нужны.
У меня лично вопросы к оптимизации были только к Alan Wake 2 , который на 4060ti 40 фпс еле выдает без ретрейсинга, хотя графон там безусловно отличный
липсинк умер
Отлично. Знакомые голоса вернулись. Скоро можно будет считать ремастер вышедшим продуктом.
вообще это поразительно как людей кормят по второму кругу и большинству все нравится - до чего мы докатились ..
вот теперь можно будет скачать а то что за обливион без русской озвучки? // Вкборг Разумный
Понимаешь ?
Понимаю // Тимофей Серасхов
Там много не переведено ? есть смысл ждать полного русификатора ?
Ностальгия конечно, но в этот раз лучше в оригинале пройду.