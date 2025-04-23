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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 345 оценок

SynthVoiceRu займётся переносом озвучки из оригинала и нейроозвучкой для ремастера Oblivion

monk70 monk70

Группа локализации SynthVoiceRu, известная неплохой нейроозвучкой Kingdom Come: Deliverance 2, сообщила, что приступила к работе над переносом оригинальной озвучки, а также созданием нейроозвучки для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion. Команда начала сбор средств и планирует собрать 50 тыс. рублей.

По словам команды, перенос оригинальной озвучки уже готов, осталось сделать нейроозвучку новых реплик, появившихся в ремастере.Озвучка будет гибридной и будет устанавливаться в три этапа:
озвучка от 1С, сверху — русификатор от ZOG, и поверх всего озвучка от SynthVoiceRu.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Footmob

Фух... На Пегаче целых два часа не было новостей про ремастер Облы, я уже переживать начал...

12
Rorschach93

эх, вот бы времена, когда официально локализаторы выпускали на русском игры да и фильмы официально дублировались

3
Алан Битаров

Жаль, что для консолей не будет.

2
Ivan313

Вот это я понимаю, мы и сами себе всё переведём и озвучим

2
ApprovingVulpes

Уже собрали :)

2
EkzZz0

Синтвойс может, знает, ждём)

1
h1fter

Будет как в режиссёрских версиях фильмов где дубляж,а на вырезанных моментах двухголосая озвучка🤣

1
danilukHF

Такой разницы чтобы не было голос от 1С возьмут на слова которые новые добавили.

1
Destroited

Это лучше чем когда в дубляже буквально посреди разговора актер озвучки внезапно уходит на перекур.

2
Rorschach93 Destroited

рил, смотрю только расширенные версии, спасибо Мартоксу с руткрекера

Rorschach93 danilukHF

в игре Ган в 1С озвучка закадровая в роликах

danilukHF Rorschach93

че за игра?

theatre off tragedy

ура наконецто, не прошло и 1 дня

синтхвойс реально быстро работают

в принципе ж была ещё 1 озвучка до 1с модерская, где гланц был королём

в чём разница в принципе, только что у ящеров и котов разные голоса - так это вот можно из 2й озвучки взять

ну и ещё если у всех 3 видов эльфов новые голоса - 2й голос так же из 2й овучки, и только для 3го через нейруху анг голос взять и всё

1
MаnGo

Ждем!

ALEX-220

быстро я не терял надежды)

qstnb

Вот это уже другой разговор) с переводом