SynthVoiceRu займётся переносом озвучки из оригинала и нейроозвучкой для ремастера Oblivion

Группа локализации SynthVoiceRu, известная неплохой нейроозвучкой Kingdom Come: Deliverance 2, сообщила, что приступила к работе над переносом оригинальной озвучки, а также созданием нейроозвучки для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion. Команда начала сбор средств и планирует собрать 50 тыс. рублей.
По словам команды, перенос оригинальной озвучки уже готов, осталось сделать нейроозвучку новых реплик, появившихся в ремастере.Озвучка будет гибридной и будет устанавливаться в три этапа:
озвучка от 1С, сверху — русификатор от ZOG, и поверх всего озвучка от SynthVoiceRu.
Фух... На Пегаче целых два часа не было новостей про ремастер Облы, я уже переживать начал...
эх, вот бы времена, когда официально локализаторы выпускали на русском игры да и фильмы официально дублировались
Жаль, что для консолей не будет.
Вот это я понимаю, мы и сами себе всё переведём и озвучим
Уже собрали :)
Синтвойс может, знает, ждём)
Будет как в режиссёрских версиях фильмов где дубляж,а на вырезанных моментах двухголосая озвучка🤣
Такой разницы чтобы не было голос от 1С возьмут на слова которые новые добавили.
Это лучше чем когда в дубляже буквально посреди разговора актер озвучки внезапно уходит на перекур.
рил, смотрю только расширенные версии, спасибо Мартоксу с руткрекера
в игре Ган в 1С озвучка закадровая в роликах
че за игра?
ура наконецто, не прошло и 1 дня
синтхвойс реально быстро работают
в принципе ж была ещё 1 озвучка до 1с модерская, где гланц был королём
в чём разница в принципе, только что у ящеров и котов разные голоса - так это вот можно из 2й озвучки взять
ну и ещё если у всех 3 видов эльфов новые голоса - 2й голос так же из 2й овучки, и только для 3го через нейруху анг голос взять и всё
Ждем!
быстро я не терял надежды)
Вот это уже другой разговор) с переводом