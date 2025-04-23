SynthVoiceRu займётся переносом озвучки из оригинала и нейроозвучкой для ремастера Oblivion

Группа локализации SynthVoiceRu, известная неплохой нейроозвучкой Kingdom Come: Deliverance 2, сообщила, что приступила к работе над переносом оригинальной озвучки, а также созданием нейроозвучки для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion. Команда начала сбор средств и планирует собрать 50 тыс. рублей.

По словам команды, перенос оригинальной озвучки уже готов, осталось сделать нейроозвучку новых реплик, появившихся в ремастере.Озвучка будет гибридной и будет устанавливаться в три этапа:

озвучка от 1С, сверху — русификатор от ZOG, и поверх всего озвучка от SynthVoiceRu.