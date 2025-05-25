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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 388 оценок

Текстовый русификатор для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion получил обновление 0.5.8

AceTheKing AceTheKing

Команда Segnetofaza сообщила о выпуске крупного обновления 0.5.8 для текстового русификатора The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered:

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Интеграция текстового перевода от 1С" [0.5.8] {Segnetofaza}

Русификатор получил ряд доработок и улучшений:

  • Исправлены ошибки, которые пользователи присылали в дискорд;
  • Изменены тексты взаимодействий с дверьми;
  • Практически весь машинный текст был заменён ручным переводом;
  • По результатам голосования в дискорде было принято решение о возвращении рукописного шрифта из версии 0.4;
  • Огромное количество правок в тексте (большое спасибо Октавий Шалидол, kaicasades, Павел Ланчев, Louis de Mayoneze);
  • Изменены имена некоторых персонажей с целью их более корректной транслитерации.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
My life is a game

по итогу играть уже можно?кто то пробовал этот русификатор?

Marie Roswell

не, не играй херня отвечаю.

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Пользователь ВКонтакте

https://egs.show // Алексей Песков

PersonalBarnabas

А они патч вообще собираются выпускать?