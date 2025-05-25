Текстовый русификатор для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion получил обновление 0.5.8

Команда Segnetofaza сообщила о выпуске крупного обновления 0.5.8 для текстового русификатора The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered:
Русификатор получил ряд доработок и улучшений:
- Исправлены ошибки, которые пользователи присылали в дискорд;
- Изменены тексты взаимодействий с дверьми;
- Практически весь машинный текст был заменён ручным переводом;
- По результатам голосования в дискорде было принято решение о возвращении рукописного шрифта из версии 0.4;
- Огромное количество правок в тексте (большое спасибо Октавий Шалидол, kaicasades, Павел Ланчев, Louis de Mayoneze);
- Изменены имена некоторых персонажей с целью их более корректной транслитерации.
по итогу играть уже можно?кто то пробовал этот русификатор?
не, не играй херня отвечаю.
https://egs.show // Алексей Песков
А они патч вообще собираются выпускать?