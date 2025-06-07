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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 2 588 оценок

Текстовый русификатор для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion получил обновление 0.6.1

monk70 monk70

Aнна "Segnetofaza" Сегнет сообщила о выходе ещё одного крупного обновления 0.6.1 от 07 июня для текстового русификатора The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Авторы продолжают дорабатывать русификатор, внося правки и улучшения:

  • Исправление ошибок из дискорда авторов
  • Исправления недочётов оригинального перевода 1С
  • Огромное количество правок в тексте
  • Изменение имён некоторых персонажей для более корректной транслитерации
  • Добавление перевод текстур некоторых вывесок

Скачать текстовый русификатор для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered можно по ссылке.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Молодцы, ребятки🙏 Великолепной игре - великолепные обновления! Так держать🙏 // Nvidia Power

3
Пользователь ВКонтакте

Вчера играл с русской озвучкой . Вроде норм // Benjamin Franklin

2
Александр Дантес

Не то что бы я стану в ближайшее время играть в обливион, но хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем людям которые занимаются текстовой и звуковой русификацией игр, какого бы качества локализация не была.

2
Mirabell Ivsi

клоунодрочеры атакуют.