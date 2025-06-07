Текстовый русификатор для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion получил обновление 0.6.1

Aнна "Segnetofaza" Сегнет сообщила о выходе ещё одного крупного обновления 0.6.1 от 07 июня для текстового русификатора The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
Авторы продолжают дорабатывать русификатор, внося правки и улучшения:
- Исправление ошибок из дискорда авторов
- Исправления недочётов оригинального перевода 1С
- Огромное количество правок в тексте
- Изменение имён некоторых персонажей для более корректной транслитерации
- Добавление перевод текстур некоторых вывесок
Скачать текстовый русификатор для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered можно по ссылке.
Молодцы, ребятки🙏 Великолепной игре - великолепные обновления! Так держать🙏 // Nvidia Power
Вчера играл с русской озвучкой . Вроде норм // Benjamin Franklin
Не то что бы я стану в ближайшее время играть в обливион, но хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем людям которые занимаются текстовой и звуковой русификацией игр, какого бы качества локализация не была.
клоунодрочеры атакуют.