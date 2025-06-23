Текстовый русификатор для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion получил обновление 0.9.1

Aнна "Segnetofaza" Сегнет и её команда по фанатскому переводу The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered сообщили о выходе ещё одного крупного обновления 0.9.1 от 23 июня для текстового русификатора.
Авторы продолжают дорабатывать русификатор, внося правки и улучшения:
- Исправление ошибок из дискорда авторов
- Исправления недочётов оригинального перевода 1С
- Финальные правки в именах персонажей
- Исправление названий некоторых предметов согласно внутриигровой терминологии
- Добавление последнего пакета переведённых текстур
Скачать последнюю версию текстового русификатора для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered можно по ссылке выше.
А во всех последующих русификаторах реально много отличий? Я играю с самым первым и вроде бы косяков нет. // Nvidia Power
Ну например не переведена надпись Free Rotation в навыке красноречия, позволяет делать один оборот вне очереди.
Отличная новость!