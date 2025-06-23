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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 2 739 оценок

Текстовый русификатор для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion получил обновление 0.9.1

monk70 monk70

Aнна "Segnetofaza" Сегнет и её команда по фанатскому переводу The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered сообщили о выходе ещё одного крупного обновления 0.9.1 от 23 июня для текстового русификатора.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Интеграция текстового перевода от 1С" [0.6.1] {Segnetofaza}

Авторы продолжают дорабатывать русификатор, внося правки и улучшения:

  • Исправление ошибок из дискорда авторов
  • Исправления недочётов оригинального перевода 1С
  • Финальные правки в именах персонажей
  • Исправление названий некоторых предметов согласно внутриигровой терминологии
  • Добавление последнего пакета переведённых текстур

Скачать последнюю версию текстового русификатора для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered можно по ссылке выше.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

А во всех последующих русификаторах реально много отличий? Я играю с самым первым и вроде бы косяков нет. // Nvidia Power

WHisKY Del

Ну например не переведена надпись Free Rotation в навыке красноречия, позволяет делать один оборот вне очереди.

WHisKY Del

Отличная новость!