Текстовый русификатор для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion получил обновление 0.9.1

Aнна "Segnetofaza" Сегнет и её команда по фанатскому переводу The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered сообщили о выходе ещё одного крупного обновления 0.9.1 от 23 июня для текстового русификатора.

Авторы продолжают дорабатывать русификатор, внося правки и улучшения:

Исправление ошибок из дискорда авторов

Исправления недочётов оригинального перевода 1С

Финальные правки в именах персонажей

Исправление названий некоторых предметов согласно внутриигровой терминологии

Добавление последнего пакета переведённых текстур

Скачать последнюю версию текстового русификатора для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered можно по ссылке выше.