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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 705 оценок

Текстовый русификатор для TES 4: Oblivion Remastered достиг важного этапа - Segnetofaza советует уже начинать играть

AceTheKing AceTheKing

Сегодня команда Segnetofaza выпустила крупное обновление 0.35 для текстового русификатора для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

По словам Segnetofaza, за прошедшую неделю русификатор достиг важного этапа:

  • Были выловлены почти все наиболее кринжовые ошибки, которые внесла машина в перевод;
  • Весь текст из 1С, включая титры и книги, был адаптирован к ремастеру. Самое страшное, что вы можете встретить - это немного поехавшее форматирование в книгах (впрочем, в оригинале оно тоже поехавшее) и несколько строчек текста, который перевести пока что невозможно;
  • Исправление нормалей кириллических текстур;
  • Исправлена часть ошибок, которые пользователи присылали в дискорд;
  • Массовые исправления в строках, связанных с интерфейсом игрока;
  • Более щадящий метод упаковки архива с графикой (для снижения нагрузки на процессор);
  • Добавлен четвёртый блок, заменяющий машинный перевод ручным.

Переводчица отметила, что те, кто ждал хороший перевод текста, теперь уже могут начинать играть.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Интеграция текстового перевода от 1С" [0.3.5] {Segnetofaza}
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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Mark500

Segnetofaza - восхитительная девушка! :)

8
agula98

Это не девушка, это как емпресс или фитгерл неизвестно кто, прикидываются девушками что бы больше донатили

9
UnhappyYegor agula98

Не мешан ананюгам мечтать 😆😆

3
samosan agula98

Адекватным личностям на подобное пофиг,это только людям с уязвлённым мужским эго везде трапы мерещатся.

1
Sunsh1ne98

Нет, спасибо, я ещё пару месяцев подожду, пока перевод достигнет версии 1.0 хотя бы. Да и разрабы к тому времени саму игру пропатчат (а может, им пофиг, поэтому справятся фанаты).

1