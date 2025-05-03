Текстовый русификатор для TES 4: Oblivion Remastered достиг важного этапа - Segnetofaza советует уже начинать играть

Сегодня команда Segnetofaza выпустила крупное обновление 0.35 для текстового русификатора для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
По словам Segnetofaza, за прошедшую неделю русификатор достиг важного этапа:
- Были выловлены почти все наиболее кринжовые ошибки, которые внесла машина в перевод;
- Весь текст из 1С, включая титры и книги, был адаптирован к ремастеру. Самое страшное, что вы можете встретить - это немного поехавшее форматирование в книгах (впрочем, в оригинале оно тоже поехавшее) и несколько строчек текста, который перевести пока что невозможно;
- Исправление нормалей кириллических текстур;
- Исправлена часть ошибок, которые пользователи присылали в дискорд;
- Массовые исправления в строках, связанных с интерфейсом игрока;
- Более щадящий метод упаковки архива с графикой (для снижения нагрузки на процессор);
- Добавлен четвёртый блок, заменяющий машинный перевод ручным.
Переводчица отметила, что те, кто ждал хороший перевод текста, теперь уже могут начинать играть.
Segnetofaza - восхитительная девушка! :)
Это не девушка, это как емпресс или фитгерл неизвестно кто, прикидываются девушками что бы больше донатили
Не мешан ананюгам мечтать 😆😆
Адекватным личностям на подобное пофиг,это только людям с уязвлённым мужским эго везде трапы мерещатся.
Нет, спасибо, я ещё пару месяцев подожду, пока перевод достигнет версии 1.0 хотя бы. Да и разрабы к тому времени саму игру пропатчат (а может, им пофиг, поэтому справятся фанаты).