Текстовый русификатор для TES 4: Oblivion Remastered достиг важного этапа - Segnetofaza советует уже начинать играть

Сегодня команда Segnetofaza выпустила крупное обновление 0.35 для текстового русификатора для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

По словам Segnetofaza, за прошедшую неделю русификатор достиг важного этапа:

Были выловлены почти все наиболее кринжовые ошибки, которые внесла машина в перевод;

Весь текст из 1С, включая титры и книги, был адаптирован к ремастеру. Самое страшное, что вы можете встретить - это немного поехавшее форматирование в книгах (впрочем, в оригинале оно тоже поехавшее) и несколько строчек текста, который перевести пока что невозможно;

Исправление нормалей кириллических текстур;

Исправлена часть ошибок, которые пользователи присылали в дискорд;

Массовые исправления в строках, связанных с интерфейсом игрока;

Более щадящий метод упаковки архива с графикой (для снижения нагрузки на процессор);

Добавлен четвёртый блок, заменяющий машинный перевод ручным.

Переводчица отметила, что те, кто ждал хороший перевод текста, теперь уже могут начинать играть.