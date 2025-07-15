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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 844 оценки

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered получит коробочные версии для PS5 и Xbox Series

monk70 monk70

Как недавно стало известно, Microsoft готовит физические версии The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Игра, ранее распространявшаяся в цифровых версиях для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, будет доступна в коробках для консолей Sony и Microsoft.

Физическое издание будет анонсировано 1 августа 2025 года, а выйдет 17 октября 2025 года. Издателем игры является Microsoft, и, по некоторым данным, розничная цена коробочной версии составит 40–50 евро.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
kotasha

Так что тут нечисто, в xbox версии написано также и Windows, эта значит возможно там ключ и только.