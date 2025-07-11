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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 2 825 оценок

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered - вторая самая продаваемая игра 2025 года в США на данный момент

monk70 monk70

Пока фанаты ждут следующую часть серии The Elder Scrolls уже более десяти лет (и конца этому не видно), вместо того, чтобы перевыпустить Skyrim в сотый раз, Bethesda Softworks решила сделать ремастер TES 4: Oblivion 2006 года на движке Unreal Engine 5. Несмотря на неожиданный релиз в конце апреля, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered на данный момент является второй самой продаваемой игрой года (в США).

Как сообщил аналитик Мэтт Пискателла из Circana, на всех платформах (как цифровых, так и физических) в США Oblivion Remastered в настоящее время занимает второе место по продажам в этом году, уступая только Monster Hunter Wilds.

Хотя это само по себе огромное достижение, данные охватывают только период до 31 мая, то есть текущее положение основано на продажах чуть более чем за месяц.

Стоит также отметить, что Oblivion удалось достичь третьего места по продажам в году всего через неделю после запуска. Учитывая этот факт, неудивительно, что с тех пор ремастер поднялся ещё выше.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wlados3d

Фоллауту 3 быть, получается

1
Talendor3

Интересно че будет если выпустят ремастер морровинда

1
Ahnx

Что как бы намекает, что достойные ААА-игры в наше время не выходят. Если даже кривой и косой ремастер старинной игры продаётся на ура.

1
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