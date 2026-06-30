The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered доберётся до Switch 2 уже в августе - предзаказы на физическое издание открыты

Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios официально объявили дату выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для Switch 2. Владельцы новой консоли Nintendo смогут отправиться в Сиродил уже 11 августа. Одновременно стартовали предзаказы на физическое издание, которое, как сообщается, будет поставляться с игрой на картридже.

Изначально The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла 22 апреля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а теперь список платформ пополнится и Switch 2. Появление масштабной RPG на гибридной консоли стало ещё одним подтверждением того, что Nintendo продолжает активно привлекать крупные проекты сторонних издателей.

Ремастер предлагает полностью переработанную графику с поддержкой разрешения 4K и 60 кадров в секунду на старших платформах, обновлённые анимации, модернизированные боевую систему, создание персонажа и прогрессию. Игрокам вновь предстоит остановить вторжение Мехрунеса Дагона, найти законного наследника династии Септимов и спасти Тамриэль.

В состав The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered входят сюжетные дополнения «Рыцари Девяти» и «Дрожащие острова», а также весь ранее выпущенный дополнительный контент, включая «Крепость бойца», «Башню волшебника», «Логово воров», «Бритву Мехруна» и знаменитый «Набор доспехов для лошадей». Покупателям Deluxe Edition также предложат эксклюзивные комплекты брони и оружия, цифровой артбук и официальный саундтрек.

Таким образом, спустя почти два десятилетия после релиза оригинальной игры культовая RPG продолжает расширять аудиторию, а владельцы Switch 2 вскоре смогут пройти одно из самых знаковых приключений серии The Elder Scrolls в обновлённом виде.