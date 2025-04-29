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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 376 оценок

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и Clair Obscur: Expedition 33 возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 22 по 29 апреля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

В чарте продаж Steam на этой неделе лидируют сразу два крупных RPG-релиза, и пальму первенства уверенно захватила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Обновлённая классика от Bethesda вернула игроков в знакомый Тамриэль с улучшенной графикой и современными техническими решениями. Сразу за ней в списке расположилась Clair Obscur: Expedition 33 — стильная пошаговая ролевая игра с сюрреалистическим визуалом и необычной боевой системой.

Индивидуальные проекты вроде Schedule I и R.E.P.O. оказались вытеснены из лидирующих позиций. Не смогла удержать вершину и RuneScape: Dragonwilds, ранее захватившая интерес поклонников ММО, — теперь она лишь на седьмом месте. Замыкает топ-10 предстоящий Monster Hunter Wilds, продолжающий уверенно держаться в чартах ещё до выхода.

  1. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  2. Clair Obscur: Expedition 33
  3. Steam Deck
  4. Schedule I
  5. 雀魂麻將(MahjongSoul)
  6. R.E.P.O.
  7. RuneScape: Dragonwild
  8. Forza Horizon 5
  9. Last Epoch
  10. Monster Hunter Wilds
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

А почему же так? Ведь эти игры вышли год назад.