The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и Clair Obscur: Expedition 33 возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 22 по 29 апреля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

В чарте продаж Steam на этой неделе лидируют сразу два крупных RPG-релиза, и пальму первенства уверенно захватила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Обновлённая классика от Bethesda вернула игроков в знакомый Тамриэль с улучшенной графикой и современными техническими решениями. Сразу за ней в списке расположилась Clair Obscur: Expedition 33 — стильная пошаговая ролевая игра с сюрреалистическим визуалом и необычной боевой системой.

Индивидуальные проекты вроде Schedule I и R.E.P.O. оказались вытеснены из лидирующих позиций. Не смогла удержать вершину и RuneScape: Dragonwilds, ранее захватившая интерес поклонников ММО, — теперь она лишь на седьмом месте. Замыкает топ-10 предстоящий Monster Hunter Wilds, продолжающий уверенно держаться в чартах ещё до выхода.