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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 3 368 оценок

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Switch 2 обошёл Xbox Series S благодаря DLSS

IKarasik IKarasik

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла на Nintendo Switch 2, и первые сравнения показывают, что порт оказался заметно лучше, чем можно было ожидать от компактной консоли.

Главным секретным оружием Switch 2 снова стала технология NVIDIA DLSS. Несмотря на более низкое базовое разрешение и урезанные настройки графики, игра благодаря апскейлингу выдаёт более чёткую картинку, чем версия на Xbox Series S. В некоторых случаях качество изображения также превосходит низкие настройки ПК.

С производительностью ситуация тоже выглядит неплохо. В открытых локациях встречаются просадки, но игра зачастую удерживает около 30 FPS. Для Switch 2 это особенно впечатляет, учитывая, что Oblivion Remastered на Unreal Engine 5 испытывает проблемы с производительностью даже на более мощных системах.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
FumblingLysanias

Так игра на низких настройках, доступных подобным платформам и выглядит всрато. Техническое состояние плохое и снижение настроек ведёт к полной деградации картинки. А статтеры и прочие "плюшки" UE5 всё-равно остаются.

1
Пользователь ВКонтакте

Надеюсь это подтолкнет их сделать обнову и для ПК, а-то уже год нет обнов // Farengar Dazus

1
Тоmmy

если на сыче сделали оптимизацию, то она нужна на пк в виде патча

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