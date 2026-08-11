The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Switch 2 обошёл Xbox Series S благодаря DLSS

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла на Nintendo Switch 2, и первые сравнения показывают, что порт оказался заметно лучше, чем можно было ожидать от компактной консоли.

Главным секретным оружием Switch 2 снова стала технология NVIDIA DLSS. Несмотря на более низкое базовое разрешение и урезанные настройки графики, игра благодаря апскейлингу выдаёт более чёткую картинку, чем версия на Xbox Series S. В некоторых случаях качество изображения также превосходит низкие настройки ПК.

С производительностью ситуация тоже выглядит неплохо. В открытых локациях встречаются просадки, но игра зачастую удерживает около 30 FPS. Для Switch 2 это особенно впечатляет, учитывая, что Oblivion Remastered на Unreal Engine 5 испытывает проблемы с производительностью даже на более мощных системах.