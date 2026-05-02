The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered спустя год после релиза всё ещё страдает от старых проблем

Техническое состояние The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered по-прежнему вызывает вопросы у специалистов. Спустя почти год после выхода игра на ПК не получила значимых патчей, а многие недостатки, обнаруженные на старте, так и не были устранены.

Аналитики из Digital Foundry вновь протестировали проект и пришли к неутешительным выводам: пользователи продолжают сталкиваться с просадками производительности, фризами при исследовании мира и постепенным ухудшением работы игры при длительных сессиях. Одной из возможных причин называют утечки памяти.

Последнее обновление для ПК вышло ещё летом 2025 года, и с тех пор ситуация практически не изменилась. По словам экспертов, сочетание старой архитектуры оригинальной игры с современным движком Unreal Engine 5 создало серьёзную нагрузку на систему, что негативно сказывается на стабильности.

Игроки также выражают недовольство: несмотря на общий положительный рейтинг, свежие отзывы в сервисе Steam всё чаще критикуют техническое состояние ремастера и отсутствие поддержки. Некоторые пользователи называют проект заброшенным.

При этом коммерчески игра остаётся успешной — аудитория превысила миллионы игроков, и в Bethesda Game Studios ранее отмечали, что довольны результатами. Однако отсутствие обновлений вызывает вопросы, особенно на фоне возможного релиза версии для новой консоли в будущем.