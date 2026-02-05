ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 3 273 оценки

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered выйдет на Nintendo Switch 2 в этом году

monk70 monk70

Nintendo Direct Partner Showcase — это шоу, которое, хотя и организовано японской компанией, не фокусируется на последних разработках Nintendo, а на играх сторонних разработчиков, выходящих на Switch 2.

Февральская презентация стала отличной возможностью для Bethesda объявить о выходе The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Nintendo Switch 2 в этом году. Однако нам ещё предстоит дождаться точных дат и подробностей.

Комментарии:  6
CaptainCapybara

А для ПК патчи они случайно не хотят начать выпускать наконец? А то там все очень плохо.

3
Solstice

Интересно будут ли стабильные 30 фэпэсов...

KrackDeShevale

дай бог 24 как в фильмах,потому что ремейк облы на мощных пк не очень идет)) оригинал можно было бы портануть все равно двигло как у фоллаут 3

magomed.gasanow.2000 KrackDeShevale

Не очень она 4060 на ноутбуке на средник и высоких хорошо идёт, на 5090 в 4к и вовсе плавнее некуда

magomed.gasanow.2000 KrackDeShevale

А вон насчёт нинтендо 2 я ивправду самневаюсь, там-то железо слабенькое.

Лучше уж рогэлай взять, или на крайний стимдек

sa1958

Опять свитч будут мучить.