The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered выйдет на Nintendo Switch 2 в этом году

Nintendo Direct Partner Showcase — это шоу, которое, хотя и организовано японской компанией, не фокусируется на последних разработках Nintendo, а на играх сторонних разработчиков, выходящих на Switch 2.

Февральская презентация стала отличной возможностью для Bethesda объявить о выходе The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Nintendo Switch 2 в этом году. Однако нам ещё предстоит дождаться точных дат и подробностей.