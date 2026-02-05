The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered выйдет на Nintendo Switch 2 в этом году

Nintendo Direct Partner Showcase — это шоу, которое, хотя и организовано японской компанией, не фокусируется на последних разработках Nintendo, а на играх сторонних разработчиков, выходящих на Switch 2.
Февральская презентация стала отличной возможностью для Bethesda объявить о выходе The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Nintendo Switch 2 в этом году. Однако нам ещё предстоит дождаться точных дат и подробностей.
А для ПК патчи они случайно не хотят начать выпускать наконец? А то там все очень плохо.
Интересно будут ли стабильные 30 фэпэсов...
дай бог 24 как в фильмах,потому что ремейк облы на мощных пк не очень идет)) оригинал можно было бы портануть все равно двигло как у фоллаут 3
Не очень она 4060 на ноутбуке на средник и высоких хорошо идёт, на 5090 в 4к и вовсе плавнее некуда
А вон насчёт нинтендо 2 я ивправду самневаюсь, там-то железо слабенькое.
Лучше уж рогэлай взять, или на крайний стимдек
Опять свитч будут мучить.