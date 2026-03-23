Тодд Говард объяснил, почему Bethesda долго не спешила делать ремастеры своих RPG

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, что студия долгое время не планировала выпускать ремастеры своих классических RPG. По его словам, главным приоритетом было другое — убедиться, что оригинальные игры остаются доступными для игроков.

Говард отметил, что раньше скептически относился к идее обновлённых версий старых проектов. Вместо этого команда старалась сделать так, чтобы классические игры можно было без проблем запускать на современных платформах.

Он отдельно похвалил программу обратной совместимости Xbox, благодаря которой многие старые проекты работают на новых консолях с улучшенным разрешением и производительностью. Например, игроки до сих пор могут запустить такие RPG, как The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion и Fallout 3.

По словам Говарда, именно возможность играть в оригинальные версии игр была для него «задачей номер один». Лишь после этого в студии начали всерьёз обсуждать создание ремастеров.

Одним из таких проектов стал The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Разработчики решили, что обновлённая версия сможет привлечь как давних поклонников серии, так и новую аудиторию.

При этом Говард признал, что работа над ремастерами не всегда проходит гладко. Утечки информации о проектах, по его словам, нередко создают у игроков завышенные ожидания и вызывают путаницу ещё до официального анонса.