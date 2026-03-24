Тодд Говард объяснил, почему в Oblivion Remastered оставили знаменитые ошибки озвучки

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, почему в ремастере The Elder Scrolls IV: Oblivion разработчики решили сохранить некоторые ошибки оригинальной версии игры.
По словам Говарда, часть багов и неточностей намеренно не исправляли, поскольку они давно стали частью атмосферы и узнаваемого стиля проекта. В качестве примера он привёл известную сцену с ошибкой в озвучке, когда персонаж начинает реплику, затем останавливается и говорит: «Подождите, давайте я повторю», после чего произносит фразу заново.
Разработчик отметил, что подобные моменты вызывают у игроков улыбку и добавляют игре уникальный характер. Именно поэтому команда решила оставить их и в обновлённой версии.
При этом некоторые технические проблемы остаются в игре по другой причине — их слишком сложно исправить. По словам Говарда, отдельные баги требуют серьёзной переработки систем, и для проекта формата ремастера такие изменения могут оказаться слишком трудоёмкими.
Тем не менее студия старалась подходить к каждому случаю индивидуально: ошибки, серьёзно влияющие на игровой процесс, исправлялись, а мелкие странности и курьёзные моменты, которые давно полюбились фанатам, решили сохранить.
Говард прямым текстом расписывается в импотенции кодеров починить кривой спагетти код 2006 года. Натянуть 5 анрыл на багованный билд и впаривать гоям сломанные дубли озвучки под видом ностальгического шарма выходит тупо дешевле нормального рефакторинга
"Не баг, а фича", да да, мы знаем. А за это можно заплатить деньгами из "монополии" или "билетами банка приколов"? Ну, так, смеха ради. Вы пошутили и мы тоже посмеялись.
Швырнуться старой игрой в UE5 - так себе проект. Лучше фанатскому ремейку денег пожертвовать.
Это называется пасхалка. И эту пасхалку оставили специально, чтобы новостные сайты писали о её существовании и тем самым делали игре бесплатную рекламу.
оставить ремастер неоптимизированной блевотой это тоже часть атмосферы, потом лохам продаст patched edition.