Тодд Говард объяснил, почему в Oblivion Remastered оставили знаменитые ошибки озвучки

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, почему в ремастере The Elder Scrolls IV: Oblivion разработчики решили сохранить некоторые ошибки оригинальной версии игры.

По словам Говарда, часть багов и неточностей намеренно не исправляли, поскольку они давно стали частью атмосферы и узнаваемого стиля проекта. В качестве примера он привёл известную сцену с ошибкой в озвучке, когда персонаж начинает реплику, затем останавливается и говорит: «Подождите, давайте я повторю», после чего произносит фразу заново.

Разработчик отметил, что подобные моменты вызывают у игроков улыбку и добавляют игре уникальный характер. Именно поэтому команда решила оставить их и в обновлённой версии.

При этом некоторые технические проблемы остаются в игре по другой причине — их слишком сложно исправить. По словам Говарда, отдельные баги требуют серьёзной переработки систем, и для проекта формата ремастера такие изменения могут оказаться слишком трудоёмкими.

Тем не менее студия старалась подходить к каждому случаю индивидуально: ошибки, серьёзно влияющие на игровой процесс, исправлялись, а мелкие странности и курьёзные моменты, которые давно полюбились фанатам, решили сохранить.