Тодд Говард признался, что он против ремейков, предпочитая ремастеры

По словам Тодда Ховарда, директора Bethesda Game Studios, радикальная переработка старых игр Bethesda маловероятна. Если такие классические игры, как Fallout 3 и New Vegas, и вернутся, то гораздо вероятнее, что это будут тщательно проработанные ремастеры — проекты, призванные сохранить их первоначальный характер, а не переосмыслить их.
В интервью Kinda Funny Говард объяснил, что никогда не был особенно воодушевлён идеей перестройки старых игр с нуля. Для него возраст игры — это часть её идентичности, нечто, связанное с эпохой, тенденциями дизайна и техническими ограничениями времени её выпуска. Замена этих характеристик, по мнению режиссёра, может означать стирание именно того, что делало игровой процесс запоминающимся.
Я смягчил своё отношение ко всей этой теме ремастеров. Я, в общем-то, против ремейков. Я уважаю те, что существуют, но я действительно думаю, что возраст игры — это часть того, что она собой представляет, её индивидуальность и то, что она олицетворяла на момент выхода.
Bethesda уже проверила эту философию на примере The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, которая послужила моделью того, как студия намерена переосмыслить свой каталог игр. Вместо того чтобы перепроектировать системы или перерабатывать эстетику, компания сохранила ядро игры, внеся при этом значительные улучшения, как если бы игра обновлялась на протяжении многих лет.
Я определённо хотел, чтобы это был ремастер, но абсолютно лучшая версия, которую только можно себе представить. Поэтому для нас было важно, чтобы оригинальная игра работала — представьте, если бы вы обновляли эту игру много-много раз на протяжении многих лет; что бы вы сделали?
Это означало сохранение художественного стиля и избегание радикальных изменений. Комплекты брони не были переработаны, окружение не было переосмыслено, а механика не была адаптирована к современным стандартам. Визуальная составляющая была обновлена, но при этом сохранился безошибочно узнаваемый «тон Bethesda» середины 2000-х годов.
Говард также подтвердил, что в разработке находится несколько проектов по Fallout, хотя и избежал подробностей.
