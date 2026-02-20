Тодд Говард признался, что он против ремейков, предпочитая ремастеры

По словам Тодда Ховарда, директора Bethesda Game Studios, радикальная переработка старых игр Bethesda маловероятна. Если такие классические игры, как Fallout 3 и New Vegas, и вернутся, то гораздо вероятнее, что это будут тщательно проработанные ремастеры — проекты, призванные сохранить их первоначальный характер, а не переосмыслить их.

В интервью Kinda Funny Говард объяснил, что никогда не был особенно воодушевлён идеей перестройки старых игр с нуля. Для него возраст игры — это часть её идентичности, нечто, связанное с эпохой, тенденциями дизайна и техническими ограничениями времени её выпуска. Замена этих характеристик, по мнению режиссёра, может означать стирание именно того, что делало игровой процесс запоминающимся.

Я смягчил своё отношение ко всей этой теме ремастеров. Я, в общем-то, против ремейков. Я уважаю те, что существуют, но я действительно думаю, что возраст игры — это часть того, что она собой представляет, её индивидуальность и то, что она олицетворяла на момент выхода.

Bethesda уже проверила эту философию на примере The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, которая послужила моделью того, как студия намерена переосмыслить свой каталог игр. Вместо того чтобы перепроектировать системы или перерабатывать эстетику, компания сохранила ядро ​​игры, внеся при этом значительные улучшения, как если бы игра обновлялась на протяжении многих лет.

Я определённо хотел, чтобы это был ремастер, но абсолютно лучшая версия, которую только можно себе представить. Поэтому для нас было важно, чтобы оригинальная игра работала — представьте, если бы вы обновляли эту игру много-много раз на протяжении многих лет; что бы вы сделали?

Это означало сохранение художественного стиля и избегание радикальных изменений. Комплекты брони не были переработаны, окружение не было переосмыслено, а механика не была адаптирована к современным стандартам. Визуальная составляющая была обновлена, но при этом сохранился безошибочно узнаваемый «тон Bethesda» середины 2000-х годов.

Говард также подтвердил, что в разработке находится несколько проектов по Fallout, хотя и избежал подробностей.