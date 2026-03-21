The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 3 306 оценок

Тодд Говард раскритиковал утечки и объяснил, почему Bethesda старается их избегать

IKarasik IKarasik

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард заявил, что утечки информации о проектах вредят как разработчикам, так и самим игрокам. По его словам, ранние слухи и неполные данные часто создают путаницу и формируют у аудитории неправильные ожидания.

В качестве примера Говард привёл The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. О возможном возвращении классической RPG поклонники знали задолго до официального анонса — информация всплывала в различных документах и слухах. В результате у игроков появились совершенно разные представления о том, каким должен быть проект.

По словам разработчика, подобные утечки приводят к тому, что каждый начинает ожидать «свою» версию игры. Одни предполагают полноценный ремейк, другие — простое улучшение графики, что в итоге вызывает лишние споры и тревогу среди фанатов.

Именно поэтому компания решила сократить промежуток между анонсом и релизом обновлённой версии Oblivion до минимума. В Bethesda хотели, чтобы момент, когда игроки узнают о проекте, практически совпадал с возможностью сразу же попробовать его.

Говард отметил, что успешный запуск ремастера заставил студию задуматься о будущем подобных переизданий. В компании уже обсуждают, какие ещё проекты могут получить обновлённые версии и как лучше подходить к их разработке.

Комментарии:  23
Retro_Gamer

Всё просто.

В сети появилась куча неадекватов, которые рвутся от любого слова Тодда.

Теперь благодаря таким людям он вообще ничем до последнего не будет делиться. Особенно по TES6.

11
DreadfulLiam

Никто из вас не понял гениальности Тодда.

Они не делают TES 6, что бы избежать сливов. Нет игры - нет сливов.

6
Greencore

Там и утекать не чему, шестые свитки делать даже не начинали.

5
Amsix

Продайте мне Fallout 3 ремастер, я прошу

4
ОгурчикЮрец

Что там вытикать у тебя может.

Инфа о том что опять Скайрим продать или что то для фал76.

Люди может бы ожили, если бы хоть маленькую инфу про тес 6

3
