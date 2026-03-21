Тодд Говард раскритиковал утечки и объяснил, почему Bethesda старается их избегать

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард заявил, что утечки информации о проектах вредят как разработчикам, так и самим игрокам. По его словам, ранние слухи и неполные данные часто создают путаницу и формируют у аудитории неправильные ожидания.

В качестве примера Говард привёл The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. О возможном возвращении классической RPG поклонники знали задолго до официального анонса — информация всплывала в различных документах и слухах. В результате у игроков появились совершенно разные представления о том, каким должен быть проект.

По словам разработчика, подобные утечки приводят к тому, что каждый начинает ожидать «свою» версию игры. Одни предполагают полноценный ремейк, другие — простое улучшение графики, что в итоге вызывает лишние споры и тревогу среди фанатов.

Именно поэтому компания решила сократить промежуток между анонсом и релизом обновлённой версии Oblivion до минимума. В Bethesda хотели, чтобы момент, когда игроки узнают о проекте, практически совпадал с возможностью сразу же попробовать его.

Говард отметил, что успешный запуск ремастера заставил студию задуматься о будущем подобных переизданий. В компании уже обсуждают, какие ещё проекты могут получить обновлённые версии и как лучше подходить к их разработке.