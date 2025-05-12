У консольных версий Oblivion Remastered обнаружили существенную проблему с производительностью

Недавно Digital Foundry провела расследование и обнаружила, что чем дольше вы играете в Oblivion Remastered на консоли, тем хуже становится ее производительность. Команда погрузилась в утверждения о том, что производительность игры становится нестабильной после того, как вы играли продолжительное время, что DF смогли подтвердить после расследования.

В видео были рассмотрены проблемы с частотой кадров, сбоями и зависаниями игры. Эти проблемы распространены даже на самых мощных консолях на рынке, таких как PS5 Pro. Они протестировали игру от новой загрузки до непрерывных длительных сессий и обнаружили, что проблемы ухудшались с течением времени игры.

Фанаты вспоминают некоторые из этих проблем, поскольку целый ряд из них присутствовал в первой версии игры, выпущенной еще в 2006 году. Другие говорят, что они не удивлены, поскольку игры Bethesda Game Studios печально известны наличием множества ошибок и проблем с производительностью.

Bethesda еще не выпустила крупный патч для консольных платформ, и, судя по расследованию Digital Foundry, ПК не затронуты этими проблемами производительности и стабильности.