У консольных версий Oblivion Remastered обнаружили существенную проблему с производительностью

Недавно Digital Foundry провела расследование и обнаружила, что чем дольше вы играете в Oblivion Remastered на консоли, тем хуже становится ее производительность. Команда погрузилась в утверждения о том, что производительность игры становится нестабильной после того, как вы играли продолжительное время, что DF смогли подтвердить после расследования.
В видео были рассмотрены проблемы с частотой кадров, сбоями и зависаниями игры. Эти проблемы распространены даже на самых мощных консолях на рынке, таких как PS5 Pro. Они протестировали игру от новой загрузки до непрерывных длительных сессий и обнаружили, что проблемы ухудшались с течением времени игры.
Фанаты вспоминают некоторые из этих проблем, поскольку целый ряд из них присутствовал в первой версии игры, выпущенной еще в 2006 году. Другие говорят, что они не удивлены, поскольку игры Bethesda Game Studios печально известны наличием множества ошибок и проблем с производительностью.
Bethesda еще не выпустила крупный патч для консольных платформ, и, судя по расследованию Digital Foundry, ПК не затронуты этими проблемами производительности и стабильности.
В Pillars of eternity 2 была такая же проблема. Из-за это не любил движок Unity.
В Oblivion не юнити(00
А причём здесь Unity?.. На Unity есть кучу проектов, которые идеально работают и оптимизированы. Здесь же симбиоз глючного Unreal Engine 5, (на который многие жалуются касательно его работы и оптимизации), и не менее глючного родного движка Bethesda – GameBryo, на основе которого они сварганили ныне известный Creation Engine. Вот и результат. Но, даже этот франкинштейн работает лучше, чем UE5 в S.T.A.L.K.E.R 2.
юнити так же буделагать на чанках насколько я знаю. и там вроде как в движке нет решения сделай сам. тот же геншин импакт где достаточно большой мир чтоб не хранить его метрически скорей всего наверняка имет сложные механизмы чтоб не лагало переодически.
добро пожаловать йопть привет от Урины5 все карты с 8 гигами и меньше идут лесом на любом разрешении=)
Лучше они перенесли на обновлённый свой движок, но пошли по легкому пути.
А патчи там кто нибудь планирует вообще выпускать или нет??
да и у пк версии все не идеально а патчей пока нет не одного
обла с открытым гугл хромом не дружит(при переходах иногда вылетает), хз в чем проблема. модов не стоит.
Вроде на пк в оригинале тоже самое было // Алексей Самойлов
Да там много мусорных файлов собирается во время игры . Вот поэтому и подтормаживает спустя время
когда я играл в оригинальную игру на достаточно старом ноутбуке торый более менее ее тянет - фпс где то за кватчем просел наверно так до 10-15 по ощущениям и оставался таким пока я от туда не свалил. во вторых он лагает при прогрузке из лодов. хотя другой достаточно мощный и крутой по тем временам пк уже почти нивировал эту проблему. а еще там чего то готика 3 тоже лагала на современных компах из-за прямой прогрузки. в современных играх обычно отложеная прогрузка в фоне.
я даже не особо уверен что там лагает если крктить камеру но возможно и игр и движков есть какой то кеш оклюзий и кеш шейдеров и он автоматически очищается. и так на самом деле статерили игры наверно с эпохи 3го ведьмака если не раньше. старые игры вроде нет.
что там у консолей проиходит непонятно но там тоже должна быть очистка мусора и наверно со временем она становится агрессивней просто. я как то тестировал гта 5 в течении 6 часов и там появляются статеры когда игра пытается перезаписать около 300 мб файла подкачки. у каго было меньше памямяти и меньше файла подкачки эти фризы наступали раньше. возможно у косолей что то похожее происходит. отдельно еще игры типичный беседки могут терять производитьльность когда у игрока много премеднов, много сохвранений или игра чистит мир от мусора и если игрок посетил много данжей то много мусора нужно очистить.
В открытых локах есть иногда фризы.
Проблемы с производительностью? Быть этого не может! А не. Может. UE5 же.