В день релиза ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion привлёк более 150 тыс одновременных игроков в Steam

Вышедшая вчера The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered покорила Steam. Согласно Steam Charts, количество одновременных игроков превысило 150 000 через несколько часов после её «неожиданного» анонса и мгновенного выхода.

Это число в Steam даже не учитывает приток игроков на Xbox Series X|S, PS5 и Game Pass, что является знаменательной вехой. Это подчеркивает неизменную популярность классики Bethesda 2006 года.

Компания, похоже, сделала все правильно, насколько это касается ремастеров. Графика и физика игры были отполированы на Unreal Engine 5, дав игрокам великолепное фэнтезийное приключение, готовое вызвать ностальгию.