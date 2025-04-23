В день релиза ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion привлёк более 150 тыс одновременных игроков в Steam

Вышедшая вчера The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered покорила Steam. Согласно Steam Charts, количество одновременных игроков превысило 150 000 через несколько часов после её «неожиданного» анонса и мгновенного выхода.
Это число в Steam даже не учитывает приток игроков на Xbox Series X|S, PS5 и Game Pass, что является знаменательной вехой. Это подчеркивает неизменную популярность классики Bethesda 2006 года.
Компания, похоже, сделала все правильно, насколько это касается ремастеров. Графика и физика игры были отполированы на Unreal Engine 5, дав игрокам великолепное фэнтезийное приключение, готовое вызвать ностальгию.
и в 1000 раз больше на торренты ибо нехер бабки платить ушлепкам которые не добавили в игру Русский язык.
Там помимо русского была добавлена повестка.
Да на повестку уже пофиг, она последние дни доживает раз уж даже голливуд дает заднюю и потихоньку сваливает с этого радужного праздника извращенцев.
Тем более моды никто не отменял так что и эту опухоль вырежут.
А добавили бы русский - сразу же бы сказали спасибо с торрентов. Торрентопитеки никогда не меняются, только ищут оправдания.
Привлёк скорее повесточников, в игре же нет женского телосложения. Отличный блин ремастер, где просто вырезали женский пол, а если он и в игре есть, то это лишь NPC. Игру явно и намерено сделали на движке UE5, чтобы не делать сексуализированный контент. Кто не верит, запустите игру и сами проверьте создание персонажа и всё станет ясно. В игре есть тип1 и тип2, оба одинаковые. Теперь после ремастера облы стало страшно за MGS3.
А при чём тут UE5 и сексуализация ?
Потому что EU5 не даёт возможность создавать моды с тем самым сексуализированым контентом.
Ох ещё как даст, с анриалом простора для модов ещё больше, по крайней мере если чистый анриал
Боюсь тебя огорчить. Но на UN5 может отборная порнуха быть. И к слову сообщество уже одна прям распирает ракочегарить игру.
Уже и так пытались OBSE запустить. В целом выяснили одно.
Игра работает сразу на 2 движках. Оригинальном старье беседки. И на UN5. Как, только найдут способ скормить старые моды и не только. Раздолье пойдёт по хлеще скайрима.
ИГРА ПУШКА наконец то что то достойное как же я долго ждал боже и даже лучше что нет русского тк я могу не отвлекаться по мелочам да и подтяну инглиш ))))
Значит, это успех. Выход ремастера Fallout 3 гарантирован
вы только посмотрите на эту физику господи ЧТО ЭТОООО ? я своей тушкой специально их начал задевать и я положил 1 на другой и они держутся ЧТООООООООООО ???
Ты ещё не видел создание персонажа, где кроме уродца любого пола нормального не создашь.
нууу хз я вот чё создал
закос под Анджелину джоли )))
Всё как в оригинале )