В Oblivion Remastered нашли новую пасхалку, которая отсылает в эпоху мемов из 2010-х

Поклонники The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered продолжают находить неожиданные сюрпризы, спрятанные в глубинах обновлённого мира Сиродила. На этот раз речь идёт о пасхалке, которая переносит игроков во времена расцвета интернет-мемов начала 2010-х — эпохи Harlem Shake, кричащих овец и… легендарного "Potion Seller".

Свежая находка принадлежит стримеру TerraGuildTV, который заметил странную консольную команду под названием:

Altar.Player.PotionSellerGiveMeYourStrongestPotions

Её описание гласит:

Наделяет игрока силами, достаточными для победы над римлянами, собирающимися захватить последнюю свободную деревню Галлии. Ты слышал о моих зельях? Мои зелья слишком сильны для тебя, путник.

— что является дословной отсылкой к вирусному видео 2011 года, которое породило массу пародий и стало культовым примером абсурдного юмора своего времени.

Хотя сама шутка может вызвать неловкую ухмылку у тех, кто давно перерос мем-культуру того периода, факт её существования в ремастере говорит о том, что разработчики внимательно следят за интернет-историей. Причём не только за игровой — но и за культурным наследием интернет-эпохи.

Это уже не первая находка, вызывающая у фанатов бурю эмоций. Недавно игроки нашли новую локацию, которая может вести к новой номерной части франшизы.

А тем временем фанаты пытаются добавить в обновлённое издание игры появиться многопользовательский режим, вдохновлённый системой сообщений из Dark Souls.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered уже доступна на ПК и консолях. Даже спустя две недели после релиза обновлённая версия классической RPG продолжает собирать положительные отзывы, а комьюнити активно исследует каждый её уголок — в поисках не только приключений, но и новых скрытых отсылок.