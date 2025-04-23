В Oblivion Remastered женская броня потеряла уникальность

22 апреля 2025 года, состоялся неожиданный релиз долгожданного The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered от Bethesda и студии Virtuos на ПК и консолях текущего поколения. Игра получила значительные визуальные улучшения на Unreal Engine 5, обновленный геймплей и все оригинальные DLC. Однако внимательные игроки уже начали замечать не только плюсы, но и спорные изменения.

Один из игроков в своем геймплейном видео обратил внимание на то, как теперь выглядит броня на женских персонажах. В оригинальной Oblivion 2006 года многие комплекты брони имели отдельные, уникальные модели для мужских и женских героев. Например, игрок упоминает, что железная броня для женщин имела свой характерный дизайн (бронелифчик, по его выражению), а некоторые поножи выглядели как юбка.

В Oblivion Remastered, этот подход изменился. Женские персонажи теперь носят варианты брони, которые практически полностью повторяют мужской дизайн, лишь с незначительной подгонкой под фигуру. Это касается как тяжелой брони вроде железной, так и легкой, например, охотничьей. Фактически, уникальные женские модели были заменены на унисекс-варианты.

Пока неясно, коснулось ли это изменение абсолютно всех комплектов брони в Oblivion Remastered, или некоторые уникальные женские варианты все же остались.