В Oblivion Remastered женская броня потеряла уникальность

22 апреля 2025 года, состоялся неожиданный релиз долгожданного The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered от Bethesda и студии Virtuos на ПК и консолях текущего поколения. Игра получила значительные визуальные улучшения на Unreal Engine 5, обновленный геймплей и все оригинальные DLC. Однако внимательные игроки уже начали замечать не только плюсы, но и спорные изменения.
Один из игроков в своем геймплейном видео обратил внимание на то, как теперь выглядит броня на женских персонажах. В оригинальной Oblivion 2006 года многие комплекты брони имели отдельные, уникальные модели для мужских и женских героев. Например, игрок упоминает, что железная броня для женщин имела свой характерный дизайн (бронелифчик, по его выражению), а некоторые поножи выглядели как юбка.
В Oblivion Remastered, этот подход изменился. Женские персонажи теперь носят варианты брони, которые практически полностью повторяют мужской дизайн, лишь с незначительной подгонкой под фигуру. Это касается как тяжелой брони вроде железной, так и легкой, например, охотничьей. Фактически, уникальные женские модели были заменены на унисекс-варианты.
Пока неясно, коснулось ли это изменение абсолютно всех комплектов брони в Oblivion Remastered, или некоторые уникальные женские варианты все же остались.
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молодец, нашел единственного более менее красивого персонажа в оригинальной игре
Мда... А ведь если учесть редактор "Облы", то оригинальная Сигрид просто шедевральна.
А вот и первый промытый повесткой
Я в отличии от тебя играл в оригинал, и буквально вчера, и знаю насколько он плох в этом плане. В ремастере не обновили скелетную анимацию, поэтому лица в среднем такие же уроды, где-то лучше, где-то хуже
Оригинальный обливион реально уродливый был не лучше того что щас
Всё плохо короче, оптимизации нет, изуродовали оригинальных персонажей, но фанаты всё скушают даже г на палке.
ну чтоб сопоставить со скрином, вот "уникальный" женский вариант железной брони и выглядит как дерьмо, женские варианты либо бронелифчик либо одетая бочка. Для оригинальной облы один из самых популярных модов как раз тот, который делает мужскую броню женским персонажам - Assorted Protective Female Armors
Мне этот тип брони из оригинала нравится гораздо больше. Бронеливчик это круто! Всё-таки здесь у нас фэнтези игра, а не Kingdom Come... Не знаю, в каком месте названный тобою мод был популярным, но я никогда его не ставил, потому что это ненормально, когда женский вариант брони идентичен мужскому.
Я думаю 5000 одобрений и миллион загрузок делают мод очень популярным, следовательно нужным. Я не знаю где вы прочли негласные правила что в фентези обязаны быть бронелифчики, мб вы спутали фентези с фантазией, т.к. это только ваши хотелки.
Теперь доспехи стали реалистичные )
Ага... в фэнтези мире. Пусть идёт лесом такой реализм.
броня на скрине такая же как в оригинале, почему женская броня должна быть... я не знаю чего вы на самом деле хотите от женской брони, бронелифчик? это тогда будет укладываться в фентези?
Вот уж где реализм не сильно нужен...
Дык понятно, что для Тодда и Ко женщины это тупо мужчины в юбке.
так если у них теперь не пол, а тип тела
то и броня тоже просто для типа тела 2 и всё
спасибо хоть что чучуть сиськи выпирают
ато в асасин вальгале например во многих бронях про сиськи забыли )
короче год ждать минимум, чтобы норм моды появились, включая наготу, и секси броню, да и рус озвучку
хотя так щас с любой крупной игрой
балду 3 вон тока щас закончили патчить
Интересно, что там сделали с бронёй золотых и тёмных соблазнителей...
как раз такие она была для мужиков чисто юбка с голым торсом
надеюсь теперь и бабская тоже будет такая же))
ущемляют права женщин, получается, отказывая в стильной броне и заставляя носить консервные банки...+ сисек не видно
Вообще-то оно, как раз, ближе к реализму, чем бронелифчики. :D
Например, посмотрите на тёток в современных бронежелетах.
Какой нафиг реализм в фэнтези мире с магией, демонами, драконами? Здесь фэнтези, а не Kingdom Come, на минуточку... Пусть идёт лесом такой реализм! Ничего, модами поправим.
Ага, реализьм. С магами, даэдра и т.д. и т.п. Одна надежда на мододелов...
Что то, чем больше новостей, тем всё меньше охота играть в неё.
там печаль с оптимизацией в стиле UNREAL GOVNO 5
Это было ожидаемо, если уже при создании персонажа нас ждет не привычные мужской и женский пола, а соево нейтральные вариант 1 и вариант 2.