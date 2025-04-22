В обновлённом издании The Elder Scrolls 4: Oblivion полностью переозвучили игру и добавили новые реплики

Сегодня Bethesda официально анонсировала и сразу же выпустила переиздание одной из самых культовых ролевых игр — The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Однако долгожданный релиз оказался не без неприятных сюрпризов: в обновлённой версии полностью отсутствует поддержка русского языка. Как выяснилось, это может быть связано с масштабными изменениями, проведёнными разработчиками.
Как подтвердили представители Bethesda во время презентации, Oblivion Remastered не ограничивается улучшенной графикой и современными визуальными эффектами. В рамках проекта игра получила полную переозвучку — все диалоги были записаны заново с целью более точного и разнообразного представления рас, обитающих в Сиродиле. На этот раз разработчики решили устранить технические ограничения, существовавшие в 2006 году, из-за которых многие персонажи говорили однотипными голосами и лишались национальных особенностей.
Теперь каждый народ — от каджитов до аргониан — звучит уникально, с характерными интонациями и акцентами. Кроме того, в игру добавлены совершенно новые диалоги, что делает прохождение интересным даже для тех, кто знает оригинальный Oblivion наизусть. При этом Bethesda подчёркивает, что культовые, немного «странные» реплики NPC, ставшие мемами, всё же остались на своих местах.
Несмотря на отсутствие русского языка, в скором времени можно ожидать, что фанаты серии начнут работать над созданием неофициального перевода. Следить за появлением русификаторов можно в соответствующем разделе на нашем сайте.
Пусть идут лесом со своим инлишем
Беседка не устаёт напоминать, что они лицемерные твари.
Русофобы блядские, даже сабов не предоставили. Надеюсь геймвойс решиться озвучить такое, но главное не копейки Тодду за такое отношение к моему языку.
перевод опять полгода ждать
или больше даже
машинный конечно сразу выйдет, но он так себе
Хз. Может 1С займутся.
Ну озвучка да, а текс как в случае со старфилдом быстро должен подтянутся, как мнепомнится он чуть ли не сразу вышел, пусть и кривой, но для обливиона и такого на первые дни хватит, ибо в целом то там сюжет не изменился
хз беде накатывать старую озвучку и русификатор новые реплики буду по сабом
читать
Интересно, а украинский есть в этой игре?
нет
Нету там ни 1 СНГ языка, они видимо на восточную европу вообще не смотрят, и среднюю евразию
Ну это очень странно. В СНГ живет почти 300 миллионов человек и большая часть из них знает русский язык. Забавно что они отказываются от такого рынка. Хозяин барин.
Ага, конечно. И казахский в придачу.
Смотрят на осточную Европу. Польские сабы есть
ничего там полностью не переозвучивали, вы чем смотрите и слушаете трейлер? реплики оригинальные, улучшенные по битрейту и добавили некоторые новые озвучки, и все
в старфилде перевод добавили через моды именно в икс боксе. так что невозможное стала возможной тогда, и в старфилд можно было играть в русскую версию в икс боксе. может такая фича прокатит с пс5
Если новые диалоги, то модеры старый не натянут. Ну короче как со Старфилдом ждем машинный, он быстро появится
Натянут, просто местами будет инглиш
В таких случаях, когда знаешь английский язык:
Перезаписать тонны диалогов ради сомнительных акцентов – да. Добавить перевод – нет. Отличные приоритеты у ремастера.
И это назвали ремастером... В такие моменты сразу ловишь флешбэки от "ремастера" гта трилогии, которые после этого даже с последней обновой так и осталось на уровне дна, да и сони рядом валяются
Что за бред. Озвучили заного они всё. Но без руского языка. На... Вообще тогда они сделали переиздание.