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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 37 оценок

В обновлённом издании The Elder Scrolls 4: Oblivion полностью переозвучили игру и добавили новые реплики

Gutsz Gutsz

Сегодня Bethesda официально анонсировала и сразу же выпустила переиздание одной из самых культовых ролевых игр — The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Однако долгожданный релиз оказался не без неприятных сюрпризов: в обновлённой версии полностью отсутствует поддержка русского языка. Как выяснилось, это может быть связано с масштабными изменениями, проведёнными разработчиками.

Дождались: Bethesda представила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion - игра уже вышла на ПК и консолях

Как подтвердили представители Bethesda во время презентации, Oblivion Remastered не ограничивается улучшенной графикой и современными визуальными эффектами. В рамках проекта игра получила полную переозвучку — все диалоги были записаны заново с целью более точного и разнообразного представления рас, обитающих в Сиродиле. На этот раз разработчики решили устранить технические ограничения, существовавшие в 2006 году, из-за которых многие персонажи говорили однотипными голосами и лишались национальных особенностей.

Теперь каждый народ — от каджитов до аргониан — звучит уникально, с характерными интонациями и акцентами. Кроме того, в игру добавлены совершенно новые диалоги, что делает прохождение интересным даже для тех, кто знает оригинальный Oblivion наизусть. При этом Bethesda подчёркивает, что культовые, немного «странные» реплики NPC, ставшие мемами, всё же остались на своих местах.

Несмотря на отсутствие русского языка, в скором времени можно ожидать, что фанаты серии начнут работать над созданием неофициального перевода. Следить за появлением русификаторов можно в соответствующем разделе на нашем сайте.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
Denis Kyokushin

Пусть идут лесом со своим инлишем

14
Кей Овальд

Беседка не устаёт напоминать, что они лицемерные твари.

4
Человек-Анекдот
В обновлённом издании The Elder Scrolls 4: Oblivion полностью переозвучили игру и добавили новые реплики
в обновлённой версии полностью отсутствует поддержка русского языка
2
Just-a-your-King

Русофобы блядские, даже сабов не предоставили. Надеюсь геймвойс решиться озвучить такое, но главное не копейки Тодду за такое отношение к моему языку.

2
My life is a game

перевод опять полгода ждать
или больше даже
машинный конечно сразу выйдет, но он так себе

1
hpi

Хз. Может 1С займутся.

2
ArXaHgEL17

Ну озвучка да, а текс как в случае со старфилдом быстро должен подтянутся, как мнепомнится он чуть ли не сразу вышел, пусть и кривой, но для обливиона и такого на первые дни хватит, ибо в целом то там сюжет не изменился

samaella

хз беде накатывать старую озвучку и русификатор новые реплики буду по сабом

читать

no homo

Интересно, а украинский есть в этой игре?

My life is a game

нет

1
ArXaHgEL17

Нету там ни 1 СНГ языка, они видимо на восточную европу вообще не смотрят, и среднюю евразию

no homo ArXaHgEL17

Ну это очень странно. В СНГ живет почти 300 миллионов человек и большая часть из них знает русский язык. Забавно что они отказываются от такого рынка. Хозяин барин.

Just_a_guy

Ага, конечно. И казахский в придачу.

Just_a_guy ArXaHgEL17

Смотрят на осточную Европу. Польские сабы есть

alias124

ничего там полностью не переозвучивали, вы чем смотрите и слушаете трейлер? реплики оригинальные, улучшенные по битрейту и добавили некоторые новые озвучки, и все

DIZNX

в старфилде перевод добавили через моды именно в икс боксе. так что невозможное стала возможной тогда, и в старфилд можно было играть в русскую версию в икс боксе. может такая фича прокатит с пс5

Deshlin

Если новые диалоги, то модеры старый не натянут. Ну короче как со Старфилдом ждем машинный, он быстро появится

PaTi6op

Натянут, просто местами будет инглиш

goodneighbor

В таких случаях, когда знаешь английский язык:

Gridon

Перезаписать тонны диалогов ради сомнительных акцентов – да. Добавить перевод – нет. Отличные приоритеты у ремастера.

PersonalBarnabas

И это назвали ремастером... В такие моменты сразу ловишь флешбэки от "ремастера" гта трилогии, которые после этого даже с последней обновой так и осталось на уровне дна, да и сони рядом валяются

UndisturbedDelbert

Что за бред. Озвучили заного они всё. Но без руского языка. На... Вообще тогда они сделали переиздание.