В обновлённом издании The Elder Scrolls 4: Oblivion полностью переозвучили игру и добавили новые реплики

Сегодня Bethesda официально анонсировала и сразу же выпустила переиздание одной из самых культовых ролевых игр — The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Однако долгожданный релиз оказался не без неприятных сюрпризов: в обновлённой версии полностью отсутствует поддержка русского языка. Как выяснилось, это может быть связано с масштабными изменениями, проведёнными разработчиками.

Как подтвердили представители Bethesda во время презентации, Oblivion Remastered не ограничивается улучшенной графикой и современными визуальными эффектами. В рамках проекта игра получила полную переозвучку — все диалоги были записаны заново с целью более точного и разнообразного представления рас, обитающих в Сиродиле. На этот раз разработчики решили устранить технические ограничения, существовавшие в 2006 году, из-за которых многие персонажи говорили однотипными голосами и лишались национальных особенностей.

Теперь каждый народ — от каджитов до аргониан — звучит уникально, с характерными интонациями и акцентами. Кроме того, в игру добавлены совершенно новые диалоги, что делает прохождение интересным даже для тех, кто знает оригинальный Oblivion наизусть. При этом Bethesda подчёркивает, что культовые, немного «странные» реплики NPC, ставшие мемами, всё же остались на своих местах.

Несмотря на отсутствие русского языка, в скором времени можно ожидать, что фанаты серии начнут работать над созданием неофициального перевода. Следить за появлением русификаторов можно в соответствующем разделе на нашем сайте.