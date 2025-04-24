В ремастере TES 4: Oblivion можно обнаружить Глотку Мира - самую высокую гору в Тамриэле

Пару дней назад состоялся релиз долгожданного ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, который буквально взорвал интернет своим появлением и тем самым привлёк огромное внимание аудитории.
Поклонники четвёртой части тут же бросились проходить свои любимые квесты, бродить по переулкам имперского города, истреблять живность в местной фауне или просто любоваться красотами знакомых локаций на новом движке.
Находясь в северной части Сиродила, игроки обнаружили вдали огромную гору, которая является ни чем иным, как Глоткой Мира - самой высокой горой во всём Тамриэле и одну из самых узнаваемых локаций в The Elder Scrolls 5: Skyrim.
Игроки стали делится своими снимками на Reddit:
А вы уже поиграли в ремастер TES 4: Oblivion? Обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях.
А из Скайрима виден имперский город.
А можно пруф если это конечно не прикол.
Там ест башня но без читов её не видно
Прикольно, спасибо.
До Скайрима рукой подать ))
Новость достойная публикации
начался спам новостей по ремастеру
там наверно где-то довакины бегают и орут
Нет не бегают, ближайший довакин только через 200 лет появиться
Только куколды будут в неё играть🤦♂️ Т̲р̲а̲н̲с̲г̲е̲н̲д̲е̲р̲ы̲-фашисты-го̲в̲н̲о̲д̲е̲л̲ы̲ официально насрали на всех русских, пи̲з̲д̲е̲ц̲🤦♂️
А добраться до неё можно?
Можно, нужно лишь скачать скайрим
*нужно слышь купить Скайрим
и обновить компуктер.
Лол, а если пролететь ближе - то можно обнаружить Кратоса с Артреем, шурующих на вершину с кульком пепа в кармане))