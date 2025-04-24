В ремастере TES 4: Oblivion можно обнаружить Глотку Мира - самую высокую гору в Тамриэле

Пару дней назад состоялся релиз долгожданного ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, который буквально взорвал интернет своим появлением и тем самым привлёк огромное внимание аудитории.

Поклонники четвёртой части тут же бросились проходить свои любимые квесты, бродить по переулкам имперского города, истреблять живность в местной фауне или просто любоваться красотами знакомых локаций на новом движке.

Находясь в северной части Сиродила, игроки обнаружили вдали огромную гору, которая является ни чем иным, как Глоткой Мира - самой высокой горой во всём Тамриэле и одну из самых узнаваемых локаций в The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Игроки стали делится своими снимками на Reddit:

А вы уже поиграли в ремастер TES 4: Oblivion? Обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях.