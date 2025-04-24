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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 441 оценка

В ремастере TES 4: Oblivion можно обнаружить Глотку Мира - самую высокую гору в Тамриэле

Solstice Solstice

Пару дней назад состоялся релиз долгожданного ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, который буквально взорвал интернет своим появлением и тем самым привлёк огромное внимание аудитории.

Поклонники четвёртой части тут же бросились проходить свои любимые квесты, бродить по переулкам имперского города, истреблять живность в местной фауне или просто любоваться красотами знакомых локаций на новом движке.

Находясь в северной части Сиродила, игроки обнаружили вдали огромную гору, которая является ни чем иным, как Глоткой Мира - самой высокой горой во всём Тамриэле и одну из самых узнаваемых локаций в The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Игроки стали делится своими снимками на Reddit:

А вы уже поиграли в ремастер TES 4: Oblivion? Обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях.

9
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
dongak

А из Скайрима виден имперский город.

5
Destroited

А можно пруф если это конечно не прикол.

Unicorling Destroited

Там ест башня но без читов её не видно

1
Solstice Destroited
4
Destroited Solstice

Прикольно, спасибо.

1
Tsssss

До Скайрима рукой подать ))

3
5uperNova

Новость достойная публикации

2
Snake Snaake Snaaaaaake

начался спам новостей по ремастеру

2
MunchkiN 616

там наверно где-то довакины бегают и орут

1
Nodas

Нет не бегают, ближайший довакин только через 200 лет появиться

1
Power_lifter

Только куколды будут в неё играть🤦‍♂️ Т̲р̲а̲н̲с̲г̲е̲н̲д̲е̲р̲ы̲-фашисты-го̲в̲н̲о̲д̲е̲л̲ы̲ официально насрали на всех русских, пи̲з̲д̲е̲ц̲🤦‍♂️

1
askazanov

А добраться до неё можно?

prorock

Можно, нужно лишь скачать скайрим

1
jarahna prorock

*нужно слышь купить Скайрим

2
Illusive Devil jarahna

и обновить компуктер.

Карнаж Абрамович

Лол, а если пролететь ближе - то можно обнаружить Кратоса с Артреем, шурующих на вершину с кульком пепа в кармане))