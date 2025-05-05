В ремастере The Elder Scrolls 4: Oblivion может появиться многопользовательский режим, вдохновленный Dark Souls

Модифицированное переосмысление The Elder Scrolls 4: Oblivion продолжает обрастать новыми возможностями. Теперь, похоже, к игре приближается и первый сетевой функционал, вдохновлённый механиками Dark Souls. Команда энтузиастов Skyrim Together, известная по успешному кооперативному моду для Skyrim, официально объявила, что работает над мультиплеерным "социальным" модом для Oblivion Remastered.

Новая разработка фанатов получила название Ghosts of Tamriel и позволит игрокам оставлять сообщения в игровом мире, которые смогут читать другие пользователи — как советы, так и откровенные ловушки. По словам авторов, эта система напоминает коммуникации в серии Souls, где игроки взаимодействуют друг с другом не напрямую, а через намёки и пометки, оставленные в локациях. Сообщения будут появляться в виде плавающих камней, и для обмена информацией потребуется подключение к интернету.

Разработчики проекта отмечают, что этот мод — первый шаг к созданию мультиплеерного опыта в ремастере Oblivion, и намекают на будущие анонсы. Хотя официально моддинг в Oblivion Remastered пока не поддерживается, команда подчёркивает, что в основе ремастера лежит всё тот же оригинальный Oblivion, пусть и на движке Unreal Engine 5. Это создаёт возможности, пусть и с ограничениями.

Новость о Ghosts of Tamriel появилась на фоне недавней волны слухов о The Elder Scrolls VI. По данным инсайдеров, успех ремастера Oblivion стал причиной, по которой Bethesda всерьёз задумалась о скором показе новой части — уже этим летом. Это подчёркивает, какое значение для компании имеет реакция фанатского сообщества на возвращение классики.

Тем не менее, стоит понимать, что развитие модификаций для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered находится пока лишь на начальном этапе. У энтузиастов есть несколько технических преград, включая специфику движка Unreal Engine 5, с которым моддинг по-прежнему требует особого подхода. Но, как показывает история серии, фанаты "Свитков" никогда не останавливаются перед трудностями, особенно если речь идёт о добавлении нового функционала в любимую игру.