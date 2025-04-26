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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 891 оценка

В The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered для PC Game Pass по ошибке отключили апскейлинг и сглаживание

butcher69 butcher69

После патча от 25 апреля из ПК-версии ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion для Game Pass исчезли настройки сглаживания и технологий апскейлинга, таких как DLSS и FSR. На это обратили внимание пользователи Reddit.

Игроки пожаловались на падение производительности: без масштабирования нагрузка на систему увеличилась, особенно на менее мощных компьютерах. Представители Bethesda признали проблему, заявив, что опции технически продолжают работать, но больше не отображаются в меню.

Тем не менее, судя по отзывам, DLSS и FSR действительно отключились, что резко снизило частоту кадров.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Sivispacempb

Ничего страшного у всех маленьких инди студий такое случается из-за отсутствия отдела контроля и тестеров :-)

8
Scerkrou7

Да и вообще, помогли. Люди хотят натива, без всяких апскейлеров. Бетесда помогает

2
yariko ookami

Новая реальность современного игропрома - игроки сами тестируют.

2
Glukinc Scerkrou7

Ну таки да, теперь может поймут что костыли и лайно от куртки так себе идея. Ну и разрабам бы руки вправить.

1
Nodas yariko ookami

Всегда такое было, просто раньше интернет был не у всех, и не все могли массово жаловаться

Just_a_guy

Кто там постоянно жалуется что все современные игры работают на апскейлерах? Пожалуйста, разработчики пошли вам навстречу.

2
Destroited

Щас вылезет Тодд и заявит что это по ошибке в сеть утекло особенное издание специально для ненавистников апскейлинга и сглаживания и за него тоже неплохо бы заплатить и вообще "ну слышь купи обливион еще раз"

1
Бе3дельник

оно же кривое...

hKKK33

Помню как они путали местами настройки вертикальной синхронизации в Старфилде из геймпаса. Потом с патчем возвращали. Тяжелее всего было с переводом, который постоянно слетал из-за патчей. А как появились моды, стало совсем невыносимо.

moose1023

И чё? Очевидно им пофиг на вас, пока вы покупаете всё подряд.