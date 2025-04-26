В The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered для PC Game Pass по ошибке отключили апскейлинг и сглаживание

После патча от 25 апреля из ПК-версии ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion для Game Pass исчезли настройки сглаживания и технологий апскейлинга, таких как DLSS и FSR. На это обратили внимание пользователи Reddit.
Игроки пожаловались на падение производительности: без масштабирования нагрузка на систему увеличилась, особенно на менее мощных компьютерах. Представители Bethesda признали проблему, заявив, что опции технически продолжают работать, но больше не отображаются в меню.
Тем не менее, судя по отзывам, DLSS и FSR действительно отключились, что резко снизило частоту кадров.
Ничего страшного у всех маленьких инди студий такое случается из-за отсутствия отдела контроля и тестеров :-)
Да и вообще, помогли. Люди хотят натива, без всяких апскейлеров. Бетесда помогает
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Ну таки да, теперь может поймут что костыли и лайно от куртки так себе идея. Ну и разрабам бы руки вправить.
Всегда такое было, просто раньше интернет был не у всех, и не все могли массово жаловаться
Кто там постоянно жалуется что все современные игры работают на апскейлерах? Пожалуйста, разработчики пошли вам навстречу.
Щас вылезет Тодд и заявит что это по ошибке в сеть утекло особенное издание специально для ненавистников апскейлинга и сглаживания и за него тоже неплохо бы заплатить и вообще "ну слышь купи обливион еще раз"
оно же кривое...
Помню как они путали местами настройки вертикальной синхронизации в Старфилде из геймпаса. Потом с патчем возвращали. Тяжелее всего было с переводом, который постоянно слетал из-за патчей. А как появились моды, стало совсем невыносимо.
И чё? Очевидно им пофиг на вас, пока вы покупаете всё подряд.