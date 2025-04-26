В The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered для PC Game Pass по ошибке отключили апскейлинг и сглаживание

После патча от 25 апреля из ПК-версии ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion для Game Pass исчезли настройки сглаживания и технологий апскейлинга, таких как DLSS и FSR. На это обратили внимание пользователи Reddit.

Игроки пожаловались на падение производительности: без масштабирования нагрузка на систему увеличилась, особенно на менее мощных компьютерах. Представители Bethesda признали проблему, заявив, что опции технически продолжают работать, но больше не отображаются в меню.

Тем не менее, судя по отзывам, DLSS и FSR действительно отключились, что резко снизило частоту кадров.