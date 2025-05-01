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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 528 оценок

В The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered нашли секретного NPC озвученного Тоддом Говардом

butcher69 butcher69

В ремастере The Elder Scrolls IV: Oblivion фанатов ждёт не только обновлённая графика и улучшенная механика, но и неожиданные сюрпризы. Одним из них стал секретный неигровой персонаж, озвученный самим Тоддом Говардом — геймдиректором оригинальной игры и главой Bethesda. Его камео — это своего рода пасхалка, заимствованная из раннего сборочного издания проекта начала 2000-х.

Персонаж по имени Альбан Коринис скрыт от глаз обычных игроков. Добраться до него можно только через консоль, введя команду "coc toddtest" (без кавычек). После этого вы окажетесь в уютном кирпичном доме, где и проживает этот таинственный NPC. С виду Коринис ничем не отличается от других жителей Сиродила, однако при общении с ним вскоре раздаётся узнаваемый голос Говарда.

Интерактив с Коринисом позволяет выбрать эмоции, с которыми вы к нему обращаетесь. Если действовать настойчиво и довести его отношение до менее чем 20 пунктов, он выйдет из себя и назовёт вас «ублюдком». А если наоборот, постараться вызвать у него симпатию и поднять показатель выше 90, он начнёт испытывать к игроку расположение.

Хотя этот персонаж не влияет на основной сюжет, его присутствие — интересный штрих для преданных поклонников серии и самобытная отсылка к закулисью разработки. Это небольшое, но приятное напоминание о творческом подходе Bethesda и её любви к фанатам.

8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
BigusDickus

и говорит он одну фразу...

4
Чеканная Монета

И эта фраза: Слышь, купи!

2
UndisturbedDelbert

И что это даст? Секретку_ Задание_ Или топ оружие. Просто пустая трата времени..Какая разработка. Тупо выше графика и все. Новые элементы сражений или мира. Я не заметил как они общели.

1
SGate

А если наоборот, постараться вызвать у него симпатию и поднять показатель выше 90, то он тебе продаст Скайрим.

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Услышал Тодди - решил замочить😀 // Алексей Еткарёв