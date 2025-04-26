В The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered сыграло четыре миллиона игроков

Показатель был достигнут через три дня после неожиданного релиза ремастера.
«Мы безмерно благодарны более чем четырём миллионам из вас, кто уже отправился в Сиродил в Oblivion Remastered. Спасибо!» — написали в Bethesda.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла вечером 22 апреля — анонс обновлённой версии культовой RPG произошёл в этот же день.
Пиковый онлайн ремастера игры в Steam составил 190 тысяч человек. На момент публикации поста в нём находится 167 тысяч пользователей.
Рад,что сделали хороший ремастер. Беседку незаслуженно хейтят с выхода Ф4
Ремастер не беседка делали
Старфилд прошёл?
Ну во первых, не беседка ремастер делали. Во вторых, с оптимизацией действительно все фигово, потому и хейтят. Тут или собирай комп за 4-5к баксов, или жди след поколения видюх, которые начнут это все нормально тянуть.
Полностью согласен, а основная масса хейта от людей с видяхой ниже 3060, да даже обладатели 4060 некоторые хотят 60 фпс на ультрах без апскейла. Работать они не желают, хотят красивую графику с физикой, а покупать для этого нормальный комп им душа не позволяет.
в Украине сейчас цены на всё очень высокие, а работы нет по сути, одни скам офиса, которые с зп кидают
виды ровно такие как их помню 19 лет назад
19 лет назад не было настолько желто-оранжевого тумана.
На нексусе уже есть куча решейдов, которые правят цвета и приближают их ближе к оригиналу. Вот например оч понравился Ayleid Reshade:
UE5:
Reshade:
Если отбросить проблемы с оптимизацией, которые есть практически у всех новых релизов, ремастер вышел на славу. Графика очень приятная, механики оставили те же, но допилили их до более современного уровня, а самое главное — отрегулировали автолелинг, теперь Облу спокойно можно гонять без даже без модов.
А есть какое-то пояснение к новому автолевелингу? Как его нерфанули-то?
Теперь с каждым уровнем ты получаешь 12 бонусных очков прокачки и можешь распределить их по нужным тебе атрибутам. В оригинале нельзя было свободно распределить бонусные очки, всё зависело от того, что ты использовал. Теперь благодаря изменениям ты можешь качаться вровень с врагами и не будешь выхватывать от крыс на 30 уровне, к примеру.
Да по сути просто мобы теперь фиксированный уровень имеют в диапазоне.
Нету проблемы как в оригинале. Когда ставишь выше средней сложности. И в целом на первых этапах всё хорошо. А потом игра резко превращается затыкай одного импа до смерти в течении 5 минут.
Я конечно преувеличил. В прочем это так. Убивать врагов было очень долго и душно. А если попадался особенный враг с резистом хорошим. Всё.. прощай. Твоя битва превращается в легенду. Когда ты его долбишь как босса из дарк соулса.
Причём если ты лучник. Концу боя обычно такая жирность уже вся в решето от стрел в голову.
Да, но не у всех фиксированный уровень. Мир все так же подстраивается, но не так агрессивно, как в оригинале. Прокачка мне понравилась больше всего. Теперь можно качать то, что тебе нужно.
Вы еще не знаете, сколько пиратов в него играет. хахахаха