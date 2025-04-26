В The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered сыграло четыре миллиона игроков

Показатель был достигнут через три дня после неожиданного релиза ремастера.

«Мы безмерно благодарны более чем четырём миллионам из вас, кто уже отправился в Сиродил в Oblivion Remastered. Спасибо!» — написали в Bethesda.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла вечером 22 апреля — анонс обновлённой версии культовой RPG произошёл в этот же день.

Пиковый онлайн ремастера игры в Steam составил 190 тысяч человек. На момент публикации поста в нём находится 167 тысяч пользователей.