Ветеран Bethesda объяснил, почему Oblivion Remastered нельзя назвать ремейком в духе Resident Evil 2

Вышедшая в начале прошлого года The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered сделала гораздо больше, чем просто добавила высокое разрешение в классическую ролевую игру 2006 года. Обновленные пейзажи Сиродила выглядят на уровне современных ААА-релизов, однако проект носит статус ремастера на официальном уровне. Как оказалось, руководство Bethesda провело жесткую границу в терминах, чтобы не вводить игровое сообщество в заблуждение.

Младший арт-директор студии Дэн Ли в недавнем интервью порталу Nintendo Life откровенно рассказал о тонкостях и подходе компании к обновлению игры. По его словам, графическая часть действительно была создана практически с нуля, но внутри это всё тот же любимый старый Oblivion.

Очевидно, что визуальное оформление — это ремейк, ведь всё было переделано. Но в конечном итоге всё свелось к восприятию Тодда Говарда: основной каркас — это по-прежнему оригинальная игра. Поэтому называть проект ремейком было бы лицемерием. Мы взяли оригинальный движок и просто наложили поверх него всё остальное. Мы внесли некоторые небольшие правки, но ядро по большей части осталось нетронутым. Именно поэтому игра сохранила свою знаменитую и по-своему «очаровательную» техническую угловатость.

— признался Дэн Ли.

Чтобы лучше объяснить позицию студии, разработчик привел в пример индустриальные эталоны кардинального переосмысления классики от сторонних компаний. Грань между портом, ремастером и ремейком порой бывает размытой, но в индустрии есть четкие исключения.

На нашей шкале есть масса игр, где просто повысили разрешение и, возможно, обновили некоторые текстуры или модели персонажей. Но на другом конце спектра находятся проекты уровня Resident Evil 2 и Final Fantasy 7 Remake, которые, безусловно, являются настоящими ремейками. Там авторы берут лишь изначальное видение и на его основе создают абсолютно новые игры. В нашем же случае многие оригинальные элементы остались в первозданном виде.

Такой подход студии помог перенести культовый мир The Elder Scrolls 4: Oblivion на современный планку качества графики. С другой стороны, тот самый "каркас" старой игры принес массу проблем с части производительности и пользовательских модификаций. Если оптимизацию удалось подправить обновлениями, то уже модам приходится пробираться через сложную архитектура оригинала и бороться с особенностями Unreal Engine 5.