Всего за одну неделю Oblivion Remastered стала 3-й самой продаваемой игрой 2025 года в США

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered была выпущена недавно как сюрприз, но она уже стала огромным успехом для Bethesda и Microsoft. Помимо достижения пика в более чем 216 000 игроков в Steam, игра также стала самой скачиваемой в PS Store в апреле в США.

Теперь известный аналитик рынка Мэтт Пискателла привел данные о продажах игры. По его словам, Oblivion Remastered удалось стать третьим самым кассовым релизом 2025 года в США всего за одну неделю, уступив только Monster Hunter: Wilds и Assassin's Creed: Shadows.

Всего через одну неделю на рынке (неделя с 26 апреля) The Elder Scrolls 4: Oblivion: Remastered уже стала третьей самой продаваемой игрой 2025 года в США (в долларах), уступив только Monster Hunter: Wilds и Assassin's Creed: Shadows. Это была самая продаваемая игра недели.

По словам Пискателлы, данные не включают количество подписчиков, которые играли через Game Pass, а основаны исключительно на продажах игры. Это показывает, что, несмотря на доступность игры в сервисе Microsoft, продажи игры были чрезвычайно высокими.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также через сервис Game Pass.