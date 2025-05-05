Всего за одну неделю Oblivion Remastered стала 3-й самой продаваемой игрой 2025 года в США

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered была выпущена недавно как сюрприз, но она уже стала огромным успехом для Bethesda и Microsoft. Помимо достижения пика в более чем 216 000 игроков в Steam, игра также стала самой скачиваемой в PS Store в апреле в США.
Теперь известный аналитик рынка Мэтт Пискателла привел данные о продажах игры. По его словам, Oblivion Remastered удалось стать третьим самым кассовым релизом 2025 года в США всего за одну неделю, уступив только Monster Hunter: Wilds и Assassin's Creed: Shadows.
Всего через одну неделю на рынке (неделя с 26 апреля) The Elder Scrolls 4: Oblivion: Remastered уже стала третьей самой продаваемой игрой 2025 года в США (в долларах), уступив только Monster Hunter: Wilds и Assassin's Creed: Shadows. Это была самая продаваемая игра недели.
По словам Пискателлы, данные не включают количество подписчиков, которые играли через Game Pass, а основаны исключительно на продажах игры. Это показывает, что, несмотря на доступность игры в сервисе Microsoft, продажи игры были чрезвычайно высокими.
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также через сервис Game Pass.
Когда Морровинд?
Ну хоть не Экспедиция первые два места заняла.
Эх, какой же абсурд. Игра, которая вышла 20 лет назад, снова в топе продаж.
И ладно бы это был полноценный ремейк. Но нет же, обычный ремастер, в нём из нового только текстуры и модельки.
Это как если купить тачку 20 лет назат, а после того как тебе её в сервисе покрасили и повесили современный обвес, купить её снова по цене современного нового автомобиля.
Чего-то я не понимаю в этой жизни.
Абсурд это думать что новые игры обязательно должны быть лучше чем старые.
А кто так думает?) Я про то и говорю, что дошло уже до того, что вместо того, чтобы делать новые хорошие игры, продают второй раз старые)
Абсурдно то, что в ней даже баги те же самые, что и в оригинале. Просто взяли старую игру, запихнули на новый движок и поменяли модельки и текстуры. И всё! И продают это по цене новой игры! И она в топе продаж...
Ну и отлично. Лично я жду теперь ремастер третьего «Фоллаута» со всеми ДЛС. Мне в принципе нравится эта эпоха ремастеров/ремейков. Игры 2000-2015 годов — это было золотое время игропрома.
Можно ли в этот игре строить домкии как в фалуте 4?