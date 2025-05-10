Вышел мод для Oblivion Remastered улучшающий поведение всех животных

Моддер OzenRSI выпустил мод для Oblivion Remastered, который меняет поведение животных, делая их более похожими на настоящих зверей в дикой природе.

Мод также дает каждому животному свой особый ИИ, который реагирует на действия игрока. Моддер утверждает, что благодаря этому мир станет более реальным, а дикая природа - более интересной для исследования.

Нехищные теперь будут замечать игрока, основываясь на том, как они двигаются, крадутся, стоят в бою или насколько близко они находятся. С другой стороны, хищники могут преследовать игрока, убегать или нападать в зависимости от того, что делает игрок и насколько сильным или слабым он себя чувствует. Их поведение будет меняться в режиме реального времени.

Желающие могут скачать мод по этой ссылке.

OzenRSI также работает над аналогичными модами для переработки ИИ для боссов, существ и гуманоидов. Так что в будущем все станет еще лучше.