ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 035 оценок

Вышел мод для Oblivion Remastered улучшающий поведение всех животных

Procy_on Procy_on

Моддер OzenRSI выпустил мод для Oblivion Remastered, который меняет поведение животных, делая их более похожими на настоящих зверей в дикой природе.

Мод также дает каждому животному свой особый ИИ, который реагирует на действия игрока. Моддер утверждает, что благодаря этому мир станет более реальным, а дикая природа - более интересной для исследования.

Нехищные теперь будут замечать игрока, основываясь на том, как они двигаются, крадутся, стоят в бою или насколько близко они находятся. С другой стороны, хищники могут преследовать игрока, убегать или нападать в зависимости от того, что делает игрок и насколько сильным или слабым он себя чувствует. Их поведение будет меняться в режиме реального времени.

Желающие могут скачать мод по этой ссылке.

OzenRSI также работает над аналогичными модами для переработки ИИ для боссов, существ и гуманоидов. Так что в будущем все станет еще лучше.

4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Costollom
5
denius4

жаль чир сильно кислая мина)))

1
vertehwost

я блин 20 с лишним лет ждал когда там морровинд но неееет

1
denius4

Погоди,они еще придурков нароют на ремастер.Этож хлебом не корми дай тока нарисовать на старое.

1
samosan

В отличии от облы морровинд в оригинальном состоянии современная аудитория не потянет,а при сильных изменениях уже старые фаны разорутся.

1
Rotatetheworld

крабы перестанут преследовать через всю карту?

Magnusss

девушки начнут понимать чего хотят :)

Dovakin193208

С этим модов: Животные поймут, что значит умный ум, познают суть бытия и для них мир будет прост, и понятен. Но безбашенность, слабоумие и отвага, с криком нападать на игрока в убер снаряжении и прокачкой, у них так и останется.

UnhappyYegor

Животные станут девиантами