Вышла релизная версия 1.0 текстового русификатора от Segnetofaza для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Как стало известно, Segnetofaza и команда обновили текстовый русификатор для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered до релизной версии 1.0.

Список изменений:

Общее количество правок в тексте составило примерно 27% от всего объёма (без учёта перевода нового контента);

Добавлена опция установки перевода без русских текстур.

В будущем Segnetofaza планирует и дальше улучшать качество перевода - в том числе поработав над рифмованными текстами. Однако уже наступил тот момент, когда перевод добрался до релизной версии - хорошего уровня, достаточного для комфортной игры.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.