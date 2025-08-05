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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 941 оценка

Вышла релизная версия 1.0 текстового русификатора от Segnetofaza для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, Segnetofaza и команда обновили текстовый русификатор для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered до релизной версии 1.0.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Интеграция текстового перевода от 1С" [1.0] {Segnetofaza}

Список изменений:

  • Общее количество правок в тексте составило примерно 27% от всего объёма (без учёта перевода нового контента);
  • Добавлена опция установки перевода без русских текстур.

В будущем Segnetofaza планирует и дальше улучшать качество перевода - в том числе поработав над рифмованными текстами. Однако уже наступил тот момент, когда перевод добрался до релизной версии - хорошего уровня, достаточного для комфортной игры.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ViksOne

Норм

Nodas

Круто

zSpartacuSz

А с озвучкой есть версия?

нитгитлистер

непонятно а новый то контент уже переведён или еещё нет?

Ivan313

давным давно всё переведено

001fess

А что за новый контент?

нитгитлистер 001fess
без учёта перевода нового контента

не знаю)) но видимо он там есть