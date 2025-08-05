Вышла релизная версия 1.0 текстового русификатора от Segnetofaza для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Как стало известно, Segnetofaza и команда обновили текстовый русификатор для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered до релизной версии 1.0.
Список изменений:
- Общее количество правок в тексте составило примерно 27% от всего объёма (без учёта перевода нового контента);
- Добавлена опция установки перевода без русских текстур.
В будущем Segnetofaza планирует и дальше улучшать качество перевода - в том числе поработав над рифмованными текстами. Однако уже наступил тот момент, когда перевод добрался до релизной версии - хорошего уровня, достаточного для комфортной игры.
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Норм
Круто
А с озвучкой есть версия?
непонятно а новый то контент уже переведён или еещё нет?
давным давно всё переведено
А что за новый контент?
не знаю)) но видимо он там есть