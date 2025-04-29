За неделю почти никто не прошел ремастер культовой The Elder Scrolls IV: Oblivion

Прошла ровно неделя с момента выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в Steam. За это время обновленная версия легендарной RPG смогла привлечь огромную аудиторию: пик одновременных игроков составил 216 784 человека. Однако если взглянуть на статистику достижений, становится ясно — большинство игроков пока лишь начали своё приключение в обновлённом Сиродиле.

На текущий момент только 89,4 % игроков сумели выбраться из стартовых Имперских канализаций, что соответствует прохождению самого начала основной сюжетной линии. При этом лишь 42,6 % закрыли хотя бы одни Врата Обливиона, а до логического завершения основной кампании добрались всего 0,7 % игроков.

По данным глобальной статистики достижений:

В Гильдию магов вступили 29,8 % игроков, а до звания Архимага дошли только 1,7 % .

вступили игроков, а до звания дошли только . В Арена Имперского города привлекла 25,2 % игроков, но стали Великими чемпионами лишь 10,3 % .

привлекла игроков, но стали лишь . В Гильдию воров вступили 12,5 % , завершили квестовую линию — всего 1,5 % .

вступили , завершили квестовую линию — всего . В Тёмное Братство вступили 11,5 %, а выполнили всю сюжетную линию — только 2,1 %.

Результаты свидетельствуют о том, что большинство пользователей либо наслаждаются свободным исследованием мира без спешки, либо активно экспериментируют с модификациями и настройками. Важно учитывать, что активация консоли разработчика в ремастере приводит к автоматическому отключению системы достижений. А поскольку для их восстановления требуется установка специального мода, многие игроки, вероятно, пока что вовсе не получают достижения, несмотря на активную игру.

Также стоит отметить, что значительная часть игроков могла увлечься установкой пользовательских модификаций, которые существенно меняют геймплей или добавляют новый контент, отвлекая от прохождения основных квестовых линий.

Первая неделя после релиза Oblivion Remastered показывает: интерес к проекту огромен, но процесс погружения идёт неторопливо. Переделанный Сиродил по-прежнему остаётся тем самым живым миром, в котором игроки ценят свободу, а не гонку за достижениями.