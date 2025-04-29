За неделю почти никто не прошел ремастер культовой The Elder Scrolls IV: Oblivion

Прошла ровно неделя с момента выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в Steam. За это время обновленная версия легендарной RPG смогла привлечь огромную аудиторию: пик одновременных игроков составил 216 784 человека. Однако если взглянуть на статистику достижений, становится ясно — большинство игроков пока лишь начали своё приключение в обновлённом Сиродиле.
На текущий момент только 89,4 % игроков сумели выбраться из стартовых Имперских канализаций, что соответствует прохождению самого начала основной сюжетной линии. При этом лишь 42,6 % закрыли хотя бы одни Врата Обливиона, а до логического завершения основной кампании добрались всего 0,7 % игроков.
По данным глобальной статистики достижений:
- В Гильдию магов вступили 29,8 % игроков, а до звания Архимага дошли только 1,7 %.
- В Арена Имперского города привлекла 25,2 % игроков, но стали Великими чемпионами лишь 10,3 %.
- В Гильдию воров вступили 12,5 %, завершили квестовую линию — всего 1,5 %.
- В Тёмное Братство вступили 11,5 %, а выполнили всю сюжетную линию — только 2,1 %.
Результаты свидетельствуют о том, что большинство пользователей либо наслаждаются свободным исследованием мира без спешки, либо активно экспериментируют с модификациями и настройками. Важно учитывать, что активация консоли разработчика в ремастере приводит к автоматическому отключению системы достижений. А поскольку для их восстановления требуется установка специального мода, многие игроки, вероятно, пока что вовсе не получают достижения, несмотря на активную игру.
Также стоит отметить, что значительная часть игроков могла увлечься установкой пользовательских модификаций, которые существенно меняют геймплей или добавляют новый контент, отвлекая от прохождения основных квестовых линий.
Первая неделя после релиза Oblivion Remastered показывает: интерес к проекту огромен, но процесс погружения идёт неторопливо. Переделанный Сиродил по-прежнему остаётся тем самым живым миром, в котором игроки ценят свободу, а не гонку за достижениями.
Я в 2010 прошёл. Зачем он мне сейчас за деньги без доп контента // Алексей Печёркин
А там есть сюжетка?)))) XDddd я думал там просто отдельные квесты)
люди наслаждаются не спеша
90 % ходят по стартовой канализации, которую за 5-10 минут можно пробежать.
В игре встречаются те же баги что и в игре 2006г )
не играй не для тебя же делали!там написано фанаты🤣 // Василий Галимурза
обливион не проходил а вот скайрим да. кто прошел и то и это где по вашему живее?
Играл в обе долго, но не прошёл их. Oblivion игра детства, играл долго в неё, хорошие дополнения и шикарные квесты, особенно у темного Братства, красочный мир, но пустоват. В Skyrim шёл по побочным и квестам гильдий, они наверное скучнее, но если говорить про локации, то их дизайн лучше в Skyrim, да и сам дух приключений в Skyrim как-то лучше ощущается. Сейчас проходить Oblivion не стал, после Skyrim все же простоват он, анимации устарели, решил лучше в Skyrim с модами. Если для Oblivion будут моды, то может после и в него попробовать.
Это соответствует тому, что почти 90 % вообще не играли.
Оригинал тоже не многие прошли.
Вау оказывается в неделе нет 300 часов, афигеееееть // Егор Скворцов