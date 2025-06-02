Знаменитая "Бабуля Скайрима" вернулась, чтобы лично оценить ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion

Буквально на днях в сети появились свежие геймплейные нарезки знаменитой "бабули Скайрима" Ширли Карри — и на этот раз она исследует не просторы Скайрима, а обновлённый Сиродиил. После десятилетия, проведённого в легендарной The Elder Scrolls 5: Skyrim, 88-летняя Ширли впервые отправилась в путь по миру Oblivion Remastered.

Первое видео, озаглавленное «Учусь», появилось на её канале в минувшие выходные. За ним последовало второе — «Всё ещё учусь». Эти названия точно отражают атмосферу: Ширли, известная своей неспешной и вдумчивой манерой прохождения, изучает каждый уголок, любую травинку на склонах Сиродиила.

Извините, ребята, но вы же знаете, мне нужно всё осмотреть. Я тут впервые.

— с доброй улыбкой произносит она, неторопливо обходя Имперский город.

Несмотря на то, что управление в Oblivion Remastered показалось ей «некрасивым» и «странным» в первые минуты, Карри постепенно привыкает к новым ощущениям. Кое-где её даже охватывает настоящее восхищение: цветы, переливы света, пейзажи — всё это она щедро комментирует и скриншотит для памяти.

Примечательно, что ещё совсем недавно Ширли заявляла о желании прекратить записи геймплея: «Это больше не весело. Мне скучно до смерти». Однако любовь к миру The Elder Scrolls, похоже, вновь взяла верх. Пусть не так регулярно, но Карри возвращается в любимую вселенную — и теперь её внимание переключилось на ремастер четвёртой части.

Таким образом, "бабушка Скайрима" вновь напомнила о себе и заодно — о том, насколько трогательным и живым может быть первое знакомство с миром, в который многие из нас когда-то нырнули с головой.