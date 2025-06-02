Знаменитая "Бабуля Скайрима" вернулась, чтобы лично оценить ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion

Буквально на днях в сети появились свежие геймплейные нарезки знаменитой "бабули Скайрима" Ширли Карри — и на этот раз она исследует не просторы Скайрима, а обновлённый Сиродиил. После десятилетия, проведённого в легендарной The Elder Scrolls 5: Skyrim, 88-летняя Ширли впервые отправилась в путь по миру Oblivion Remastered.
Первое видео, озаглавленное «Учусь», появилось на её канале в минувшие выходные. За ним последовало второе — «Всё ещё учусь». Эти названия точно отражают атмосферу: Ширли, известная своей неспешной и вдумчивой манерой прохождения, изучает каждый уголок, любую травинку на склонах Сиродиила.
Извините, ребята, но вы же знаете, мне нужно всё осмотреть. Я тут впервые.
— с доброй улыбкой произносит она, неторопливо обходя Имперский город.
Несмотря на то, что управление в Oblivion Remastered показалось ей «некрасивым» и «странным» в первые минуты, Карри постепенно привыкает к новым ощущениям. Кое-где её даже охватывает настоящее восхищение: цветы, переливы света, пейзажи — всё это она щедро комментирует и скриншотит для памяти.
Примечательно, что ещё совсем недавно Ширли заявляла о желании прекратить записи геймплея: «Это больше не весело. Мне скучно до смерти». Однако любовь к миру The Elder Scrolls, похоже, вновь взяла верх. Пусть не так регулярно, но Карри возвращается в любимую вселенную — и теперь её внимание переключилось на ремастер четвёртой части.
Таким образом, "бабушка Скайрима" вновь напомнила о себе и заодно — о том, насколько трогательным и живым может быть первое знакомство с миром, в который многие из нас когда-то нырнули с головой.
Оно вернулось! Теперь это уже не "бабуля", а "тип-номер на пенсии"!
Оно тут только одно - тот самый мусоропровод, который насобирал каловых масс в оценках своего высера.
Все верно. В оригинальном ремастере нет М/Ж персонажей, есть только оно типа1/2!
Послушай, сколько раз в день тебе видятся гомонигры повесточные? Когда в шкилку ходишь, тоже они вместо одноклассников? Как часто это проявляется? По твоей активности на пегаче, думаю каждый день с десяток. Тревожный звоночек, дружище, тебе бы это, сходить сам знаешь куда, чекнуться
Прелесть. Будь у всех такие бабушки - не было бы никакого 'конфликта поколений' !!!
а если бы ещё не старели мы
Она ждала TES 6, а Тодд Говард выдал ей ремастер предыдущей части. А чё бабауля думала в сказку попала. Это бизнес.
Судя по бабушке она и тес 6 дождется.
черт я плачу немного...потому что бабушки это классно...а моя последняя родная бабушка прошлым летом...отправилась на небеса(((
Ну и молодец.
Опять внук на бабуле зарабатывает, видать хочет полностью всё железо себе обновить..🤔😁