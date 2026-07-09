27 лет в Bethesda закончились увольнением: Xbox лишилась художницы, создавшей каджитов и аргониан The Elder Scrolls

Массовые сокращения в Xbox затронули ещё одну фигуру, напрямую связанную с историей Bethesda. Компания потеряла Кристиану Майстер — ветерана студии с 27-летним стажем, которая участвовала в создании облика одних из самых узнаваемых рас The Elder Scrolls.
Майстер работала в Bethesda практически над всеми ключевыми играми последних десятилетий: от The Elder Scrolls III: Morrowind и The Elder Scrolls IV: Oblivion до Skyrim, а также над несколькими частями Fallout. Именно она стояла за дизайном каджитов и аргониан — двух рас, которые стали неотъемлемой частью мира The Elder Scrolls.
В Morrowind Майстер впервые помогла сформировать визуальный образ этих народов, а позже обновила их внешний вид для Skyrim, сделав каджитов и аргониан именно такими, какими их знают миллионы игроков сегодня. Кроме того, она работала над созданием лошадей в Oblivion и Skyrim, а также над существами для игр Fallout.
Увольнение художницы с таким опытом стало одним из самых заметных примеров того, насколько глубоко прошла новая волна сокращений Xbox. Потеря специалиста, который десятилетиями формировал внешний стиль крупнейших франшиз Bethesda, вызывает вопросы о том, как компания собирается сохранять преемственность при разработке будущих проектов, включая The Elder Scrolls VI.
Сама Майстер уже указала, что больше не работает в Bethesda и открыта к новым предложениям. За её плечами почти три десятилетия работы над играми, которые определяли лицо индустрии, поэтому её уход стал для многих поклонников напоминанием о том, что за любимыми мирами стоят конкретные люди — и именно они сейчас сильнее всего ощущают последствия кризиса в игровой индустрии.
Какое конченое время настало. Раньше дети мечтали, что вырастут, откроют заводы, дадут работы людям, а сейчас взрослые мечтают побольше уволить людей, чтобы побольше циферок было на банковском счету.
А вот это уже новость гoвeная. Не, я конечно тоже считаю, что стоит и новым сотрудникам давать работу, но она довольно щепетильный дизайнер была и все труды компании видно в прогрессии от игры к игре, то есть человек реально шарил за свою работу. Как по мне, подобные старички заслужили того, чтобы самим решать когда пришло их время и надо уходить. В индустрии сейчас и так специалистов по пальцам пересчитать, а тут ещё подобный фокус. Вообще корпорации стали слишком много себе позволять в целом, покупать, сразу закрывать, отдавать, перепрадовать. Таким макаром будет сложно что-то реализовать существенное, если постоянно заниматься перестройкой и сменой руководителей. Если бы не Винда, Майкрософт бы уже давно схлопнулась с таким подходом.
Следующим умрёт xbox
чуть-чуть переборщили в охоте на ведьм
Тоддика когда уволят ?