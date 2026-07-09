27 лет в Bethesda закончились увольнением: Xbox лишилась художницы, создавшей каджитов и аргониан The Elder Scrolls

Массовые сокращения в Xbox затронули ещё одну фигуру, напрямую связанную с историей Bethesda. Компания потеряла Кристиану Майстер — ветерана студии с 27-летним стажем, которая участвовала в создании облика одних из самых узнаваемых рас The Elder Scrolls.

Майстер работала в Bethesda практически над всеми ключевыми играми последних десятилетий: от The Elder Scrolls III: Morrowind и The Elder Scrolls IV: Oblivion до Skyrim, а также над несколькими частями Fallout. Именно она стояла за дизайном каджитов и аргониан — двух рас, которые стали неотъемлемой частью мира The Elder Scrolls.

В Morrowind Майстер впервые помогла сформировать визуальный образ этих народов, а позже обновила их внешний вид для Skyrim, сделав каджитов и аргониан именно такими, какими их знают миллионы игроков сегодня. Кроме того, она работала над созданием лошадей в Oblivion и Skyrim, а также над существами для игр Fallout.

Увольнение художницы с таким опытом стало одним из самых заметных примеров того, насколько глубоко прошла новая волна сокращений Xbox. Потеря специалиста, который десятилетиями формировал внешний стиль крупнейших франшиз Bethesda, вызывает вопросы о том, как компания собирается сохранять преемственность при разработке будущих проектов, включая The Elder Scrolls VI.

Сама Майстер уже указала, что больше не работает в Bethesda и открыта к новым предложениям. За её плечами почти три десятилетия работы над играми, которые определяли лицо индустрии, поэтому её уход стал для многих поклонников напоминанием о том, что за любимыми мирами стоят конкретные люди — и именно они сейчас сильнее всего ощущают последствия кризиса в игровой индустрии.