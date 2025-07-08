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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 36 029 оценок

2,5 года и 74 тыс. деталей: карту из Skyrim построили с помощью LEGO

Solstice Solstice

С Вайтраном, Рифтеном и другими ключевыми точками

YouTube-блогер Ian Roosma воссоздал карту из The Elder Scrolls 5: Skyrim с помощью блоков LEGO. Он поделился творением со своей небольшой аудиторией еще месяц назад, но только сейчас его заметили крупные медиа.

В проекте — почти 74 тыс. деталек. Планирование заняло девять месяцев, а непосредственно строительство — 2,5 года. Размер карты — 8 футов в ширину (2,44 метра) и 6,3 фута в высоту (1,92 метра). Сообщается, что она топографически точна.

По словам контент-мейкера, карта включает 292 локации/достопримечательности. Среди них и города с поселениями (Ривервуд, Вайтран, Рифтен и прочие), и реки с озерами, и иные важные точки.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
WHisKY Del

В таком мелком масштабе? Так себе, можно еще мельче масштаб взять, соеденить 4 детальки и сказасть, смотрите это карта Скайрима... лучше бы просто город один сделал, но более детально.

5
Игорь Болонев

охеренеть молодец!

3
ApprovingVulpes

А мог бы что-то поелзное сделать

sa1958

И зачем? 2.5 года жизни в пустую.