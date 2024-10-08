3D-художник показал, как выглядит "город воров" из The Elder Scrolls 5: Skyrim на Unreal Engine 5

Австралийский 3D-художник Лео Торрес занимается тем, что переосмысливает любимые локации из культовой серии ролевых игр The Elder Scrolls в современном виде с использованием новейших визуальных технологий Unreal Engine 5. Его новая работа посвящена по-прежнему актуальной The Elder Scrolls 5: Skyrim и знаменитому "городу воров" — Рифтену. Довольно простой город из оригинальной игры превратился в огромный портовый центр с множеством домов и живописным лесом.

Автор отметил, что, как и многие другие игроки, посещал Рифтен в основном из-за гильдии воров и дополнительных заданий, связанных с этим местом. Сам по себе город не был особенно примечательным, хотя разработчики старались сделать его привлекательным, окружив руинами и густым лесом. Торрес взял эту идею за основу и с помощью Unreal Engine 5 довёл её до совершенства, значительно увеличив масштаб локации.

Благодаря этому ролику теперь можно увидеть, как Рифтен мог бы выглядеть с современной графикой и шестнадцатикратной детализацией. Художник поставил перед собой цель создать масштабную концепцию того, как город выглядел бы в реальной жизни, отстранившись от игрового процесса, сюжета и технических ограничений. В итоге у него получилась более чем достойная концепция.