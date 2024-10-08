3D-художник показал, как выглядит "город воров" из The Elder Scrolls 5: Skyrim на Unreal Engine 5

Австралийский 3D-художник Лео Торрес занимается тем, что переосмысливает любимые локации из культовой серии ролевых игр The Elder Scrolls в современном виде с использованием новейших визуальных технологий Unreal Engine 5. Его новая работа посвящена по-прежнему актуальной The Elder Scrolls 5: Skyrim и знаменитому "городу воров" — Рифтену. Довольно простой город из оригинальной игры превратился в огромный портовый центр с множеством домов и живописным лесом.
Автор отметил, что, как и многие другие игроки, посещал Рифтен в основном из-за гильдии воров и дополнительных заданий, связанных с этим местом. Сам по себе город не был особенно примечательным, хотя разработчики старались сделать его привлекательным, окружив руинами и густым лесом. Торрес взял эту идею за основу и с помощью Unreal Engine 5 довёл её до совершенства, значительно увеличив масштаб локации.
Благодаря этому ролику теперь можно увидеть, как Рифтен мог бы выглядеть с современной графикой и шестнадцатикратной детализацией. Художник поставил перед собой цель создать масштабную концепцию того, как город выглядел бы в реальной жизни, отстранившись от игрового процесса, сюжета и технических ограничений. В итоге у него получилась более чем достойная концепция.
Ничего себе, здоровенный какой. В оригинале он, скорее, большой деревней казался )
Потому что всё сжимается в угоду уменьшения работы над локациями. .
скорее чтобы ты там не заблудился. хотя гильдия можно было и получше спрятать
Для таких и так маркеры существуют — не представляю, как можно в нынешних играх с такими QoL можно плутать. Если только дизайнеры целенаправленно не вводят индикацию.
найди в есо торговца сумками в вивике)
В TES все городы как маленькие деревни. Имперский город только выглядит как город
Да ладно вам, вот в Асссасин Одесси, примерно такие и громадные городища, и вполне норм. Вообще в Одиссее как по мне чуть ли не самый красивый мир в играх, художникам респект
Согласен, после открытого мира рдр2 ,одна из немногих игр с открытым миром от которой ловил восторг и где было интересно исследовать, побродить пешочком по городам по лесам, лугам под звездным небом, встречать рассвет кайф, а такой свободы перемещения наверное вообще больше нигде нет, где мир именно целостный и такой огромный что бы добраться до другого острова например тебе надо на корабле плыть туда ,это вообще люто доставляло, да что что ,а опен ворлд юбики умеют делать красиво, именно с художественной части.
Ну, круто выглядит. Хотя по моему он всё же не должен быть таким большим.
Вольные фантазии на тему мира Скайрим и города Рифтена , это уже не Скарим.
а чего остановился на таком маленьком размере, редактор позволяет .. лепи до горизонта или лень стало ?
Круто. Это ж красть неперекрасть, для гильдии воров просто раздолье
Красиво... Спору нет. Но играть в таком городе лично для меня просто кошмар. Из этого города отдельно игру можно делать по размерам его локации. Опять же ВСЕ только статично. Вряд ли в какой дом попадешь, а если и попадешь, о ЧТО внутри и как ТАМ сделано? А потому, даже если бы можно было воткнуть такой город в игру, смысла не вижу. В сам скай с доп. модами второй год прохожу и еще и конца не видно. Без модов на раз-два.
Выглядит конечно классно но лучше бы вместо масштаба сделали точную копию в том числе со внутренними помещениями, лавками, дворцом, таверней, музеем домами, ну конечно куда же без штаб квартиры гильдии воров, всегда их квесты одни из первых прохожу куча торговцев и возможность сливать краденное в начале игры очень полезно. плюс опять же шмот с полезными скилами дают.
И с художественной и с логической точки зрения выгляди некрасиво, волнистая бесформенная стена без башен, за которой сразу сплошной лес, который никто не вырубил, хотя у всех трубы дымят. Дома однотипные, копипастные, напиханные как в коробку без различия между районами, весь город будто был возведён в один день посреди леса. Портовый район не отличается от остального города, нет складов для товаров и верфей, в общем "художник" просто его раздул до больших размеров, но не смог наполнить осмысленными деталями, так что не впечатляет.
пожалуй соглашусь
По лору там вообще корабли должны в канал заходить, а он оставил речку овнотечку как и в скайриме, только лавок добавил внизу.
не знаю от чего все в восторге, как по мне это отстой, бессмысленно большой и совершенно безликий безинтересный город
Бессмысленно большой? В оригинале там вообще деревня на 3 дома, здесь же город похож на город, безликим его тоже сложно назвать, выглядит симпатично и узнаваемо благодаря осеннему вайбу
ну в том то и смысл идеи городов скайрима, у каждого дома должен быть жилец, у жильца его роль, это торговец, это фермер, это смотритель музея. а просто натыкать три тысячи домов чтобы город был большой это именно бессмысленно большой. да в оригинале он маленький, но у каждого домика есть смысл. а вот так вот накопипастить 3 тысячи однообразных домиков, ну не знаю, такое себе
просто еще к тысяче домов нужна 7000 кроватей заделать и какую-нибудь систему ии на матричных вычислениях чтоб 7000 челиков все в одно время просыпались и на работу шли по мощному навигационному аи и там довакин где то бегал и такой красота то какая ляпота. и челики рандомные, стабильные, чтобы которые всегда в памяти сидят и процедурно разговаривают к к любому можешь подойти 100 вариантов сарказма процедурного в выборе диалогов чтобы с оттенками всякими и на любом нпс женица можешь и чтоб он тогда тебя по имени называл; - привет абазвзвзвзбдыщ 777.
можно 1000 часов наиграть чтобы
именно, это я в это даже не углублялся. поэтому я и говорю что бессмысленно большой, в скайриме очень классные города. Маленькие да, но живые и осмысленные.
так тут чел просто декорации сделал типа как бы это могло выглядеть а не игру делал и даже не технодемку интерактивную.
Ляпута, надеюсь дожить до того момента, когда в играх реально будет такая графика, а у игроков будет железо, которое это потянет.
Именно чего-то такого я когда-то ждал от Skyrim — возврат к открытым, бесшовным городам (как в Morrowind'е), которые будут тщательно проработаны и внушительных размеров. А в итоге — даже крупные города это закрытая локация, размером с большую деревню... И если TES VI не будет предоставлять чего-то похожего, как в этой концепции... — ну, значит всё очень плохо.
с чего бы это будет что то типа есо может чуть лучше
С заявление самой Bethesda и после провалов, вроде Starfield'а. Она уже поубавила ожидания от новой игры; да и вышеуказанная игра показала, насколько уже костыльный и неработоспособный их движок, который, похоже, пора бы уже выкинуть на помойку; либо кардинально провести работу над ним. Так что таких масштабов и проработки можно даже не ждать.
тес 6 будет представлять из себя старфилд по гейпасу)
какой же красивый движок все же
На моё мнение безвкусица, как это должно функционировать с добавленными НПС, хз, просто накидал всё в кучу, за дорогу вообще молчу
Лють
пк не тянет вот и ноешь
Вот бы мод на такие по масштабам города в оригинальной игре , было бы классно , хоть возможно и багано)
5090 купил для этого и проц новый?
Если оптимизировать всё как надо — даже на 4060 будет всё адекватно. А это уже лежит в плоскости не масштабов игры и/или локации, а в прямоте рук разработчика. Вон, Starfield — симулятор перехода между локациями, просит для стабильной работы как раз уровень тобой названной железки. Всё по заветам Тодда.
А зачем? И что именно классного? Полупустые однообразные копи-пастные дома и одинаковые болванки НПС?
чет жта 4\5, ТЕС онлайн и прочие проекты с дохренищей городов не требуют 5090 и сверх топовый проц
ага а старфилд в 60 фпс на 980 работает. большой город больше болванчиков или просто понаделать как в ассасине дверей нарисованных или где там здания были чисто jpg формата)
Слишком пафосно выглядит, для города воров. Не похож на город, где царит преступность и коррупция.
почему пафосно. современные города где царит коррупция, именно так и выглядят - помпезно и красочно
красиво...
TES6 должен быть таким.
но не обязан. к сожалению.
Да он там дорисовал тысячи зданий . Не один ПК такой объём не потянет
Вот такой скайрим, я бы прошёл с удовольствием) Уважение 3д художнику он из грязной и сырой и унылой картины, сделал шедевр)
Слишком качественно построен да же нет мест ремонта одинаковые стыки брёвен и камня. Это не Рим что бы так следить за городом !