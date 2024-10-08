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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 32 192 оценки

3D-художник показал, как выглядит "город воров" из The Elder Scrolls 5: Skyrim на Unreal Engine 5

Gutsz
Новости

Австралийский 3D-художник Лео Торрес занимается тем, что переосмысливает любимые локации из культовой серии ролевых игр The Elder Scrolls в современном виде с использованием новейших визуальных технологий Unreal Engine 5. Его новая работа посвящена по-прежнему актуальной The Elder Scrolls 5: Skyrim и знаменитому "городу воров" — Рифтену. Довольно простой город из оригинальной игры превратился в огромный портовый центр с множеством домов и живописным лесом.

Автор отметил, что, как и многие другие игроки, посещал Рифтен в основном из-за гильдии воров и дополнительных заданий, связанных с этим местом. Сам по себе город не был особенно примечательным, хотя разработчики старались сделать его привлекательным, окружив руинами и густым лесом. Торрес взял эту идею за основу и с помощью Unreal Engine 5 довёл её до совершенства, значительно увеличив масштаб локации.

Благодаря этому ролику теперь можно увидеть, как Рифтен мог бы выглядеть с современной графикой и шестнадцатикратной детализацией. Художник поставил перед собой цель создать масштабную концепцию того, как город выглядел бы в реальной жизни, отстранившись от игрового процесса, сюжета и технических ограничений. В итоге у него получилась более чем достойная концепция.

59
58
Комментарии: 58
Ваш комментарий
North235

Ничего себе, здоровенный какой. В оригинале он, скорее, большой деревней казался )

15
RavinSakara

Потому что всё сжимается в угоду уменьшения работы над локациями. .

4
Alex40001 RavinSakara

скорее чтобы ты там не заблудился. хотя гильдия можно было и получше спрятать

0
RavinSakara Alex40001

Для таких и так маркеры существуют — не представляю, как можно в нынешних играх с такими QoL можно плутать. Если только дизайнеры целенаправленно не вводят индикацию.

3
Alex40001 RavinSakara

найди в есо торговца сумками в вивике)

0
Анжелика04

В TES все городы как маленькие деревни. Имперский город только выглядит как город

9
Хидео Козлина

Да ладно вам, вот в Асссасин Одесси, примерно такие и громадные городища, и вполне норм. Вообще в Одиссее как по мне чуть ли не самый красивый мир в играх, художникам респект

8
Bigozerki

Согласен, после открытого мира рдр2 ,одна из немногих игр с открытым миром от которой ловил восторг и где было интересно исследовать, побродить пешочком по городам по лесам, лугам под звездным небом, встречать рассвет кайф, а такой свободы перемещения наверное вообще больше нигде нет, где мир именно целостный и такой огромный что бы добраться до другого острова например тебе надо на корабле плыть туда ,это вообще люто доставляло, да что что ,а опен ворлд юбики умеют делать красиво, именно с художественной части.

4
Кей Овальд

Ну, круто выглядит. Хотя по моему он всё же не должен быть таким большим.

6
Dushegub

Вольные фантазии на тему мира Скайрим и города Рифтена , это уже не Скарим.

а чего остановился на таком маленьком размере, редактор позволяет .. лепи до горизонта или лень стало ?

2
Pecos_Bill

Круто. Это ж красть неперекрасть, для гильдии воров просто раздолье

5
turmalay

Красиво... Спору нет. Но играть в таком городе лично для меня просто кошмар. Из этого города отдельно игру можно делать по размерам его локации. Опять же ВСЕ только статично. Вряд ли в какой дом попадешь, а если и попадешь, о ЧТО внутри и как ТАМ сделано? А потому, даже если бы можно было воткнуть такой город в игру, смысла не вижу. В сам скай с доп. модами второй год прохожу и еще и конца не видно. Без модов на раз-два.

3
saa0891

Выглядит конечно классно но лучше бы вместо масштаба сделали точную копию в том числе со внутренними помещениями, лавками, дворцом, таверней, музеем домами, ну конечно куда же без штаб квартиры гильдии воров, всегда их квесты одни из первых прохожу куча торговцев и возможность сливать краденное в начале игры очень полезно. плюс опять же шмот с полезными скилами дают.

2
MLShadow

И с художественной и с логической точки зрения выгляди некрасиво, волнистая бесформенная стена без башен, за которой сразу сплошной лес, который никто не вырубил, хотя у всех трубы дымят. Дома однотипные, копипастные, напиханные как в коробку без различия между районами, весь город будто был возведён в один день посреди леса. Портовый район не отличается от остального города, нет складов для товаров и верфей, в общем "художник" просто его раздул до больших размеров, но не смог наполнить осмысленными деталями, так что не впечатляет.

2
martin32

пожалуй соглашусь

0
Immortal6785

По лору там вообще корабли должны в канал заходить, а он оставил речку овнотечку как и в скайриме, только лавок добавил внизу.

0
Voyadjyer

не знаю от чего все в восторге, как по мне это отстой, бессмысленно большой и совершенно безликий безинтересный город

2
hollo0w

Бессмысленно большой? В оригинале там вообще деревня на 3 дома, здесь же город похож на город, безликим его тоже сложно назвать, выглядит симпатично и узнаваемо благодаря осеннему вайбу

-1
Voyadjyer hollo0w

ну в том то и смысл идеи городов скайрима, у каждого дома должен быть жилец, у жильца его роль, это торговец, это фермер, это смотритель музея. а просто натыкать три тысячи домов чтобы город был большой это именно бессмысленно большой. да в оригинале он маленький, но у каждого домика есть смысл. а вот так вот накопипастить 3 тысячи однообразных домиков, ну не знаю, такое себе

1
MunchkiN 616 Voyadjyer

просто еще к тысяче домов нужна 7000 кроватей заделать и какую-нибудь систему ии на матричных вычислениях чтоб 7000 челиков все в одно время просыпались и на работу шли по мощному навигационному аи и там довакин где то бегал и такой красота то какая ляпота. и челики рандомные, стабильные, чтобы которые всегда в памяти сидят и процедурно разговаривают к к любому можешь подойти 100 вариантов сарказма процедурного в выборе диалогов чтобы с оттенками всякими и на любом нпс женица можешь и чтоб он тогда тебя по имени называл; - привет абазвзвзвзбдыщ 777.
можно 1000 часов наиграть чтобы

0
Voyadjyer MunchkiN 616

именно, это я в это даже не углублялся. поэтому я и говорю что бессмысленно большой, в скайриме очень классные города. Маленькие да, но живые и осмысленные.

0
MunchkiN 616 Voyadjyer

так тут чел просто декорации сделал типа как бы это могло выглядеть а не игру делал и даже не технодемку интерактивную.

0
Sigon

Ляпута, надеюсь дожить до того момента, когда в играх реально будет такая графика, а у игроков будет железо, которое это потянет.

2
RavinSakara

Именно чего-то такого я когда-то ждал от Skyrim — возврат к открытым, бесшовным городам (как в Morrowind'е), которые будут тщательно проработаны и внушительных размеров. А в итоге — даже крупные города это закрытая локация, размером с большую деревню... И если TES VI не будет предоставлять чего-то похожего, как в этой концепции... — ну, значит всё очень плохо.

1
Alex40001

с чего бы это будет что то типа есо может чуть лучше

1
RavinSakara Alex40001

С заявление самой Bethesda и после провалов, вроде Starfield'а. Она уже поубавила ожидания от новой игры; да и вышеуказанная игра показала, насколько уже костыльный и неработоспособный их движок, который, похоже, пора бы уже выкинуть на помойку; либо кардинально провести работу над ним. Так что таких масштабов и проработки можно даже не ждать.

5
ze1n_82

тес 6 будет представлять из себя старфилд по гейпасу)

2
Pavlinho

какой же красивый движок все же

1
mrKAB2N

На моё мнение безвкусица, как это должно функционировать с добавленными НПС, хз, просто накидал всё в кучу, за дорогу вообще молчу

1
Руслан Меркулов 2

Лють

1
ValSpain

пк не тянет вот и ноешь

0
Дмитрий Тимчишин

Вот бы мод на такие по масштабам города в оригинальной игре , было бы классно , хоть возможно и багано)

0
Alex40001

5090 купил для этого и проц новый?

-2
RavinSakara Alex40001

Если оптимизировать всё как надо — даже на 4060 будет всё адекватно. А это уже лежит в плоскости не масштабов игры и/или локации, а в прямоте рук разработчика. Вон, Starfield — симулятор перехода между локациями, просит для стабильной работы как раз уровень тобой названной железки. Всё по заветам Тодда.

4
Dimitry Arsenev

А зачем? И что именно классного? Полупустые однообразные копи-пастные дома и одинаковые болванки НПС?

0
Night Strider Alex40001

чет жта 4\5, ТЕС онлайн и прочие проекты с дохренищей городов не требуют 5090 и сверх топовый проц

1
Alex40001 Night Strider

ага а старфилд в 60 фпс на 980 работает. большой город больше болванчиков или просто понаделать как в ассасине дверей нарисованных или где там здания были чисто jpg формата)

0
Blacksmoke1991

Слишком пафосно выглядит, для города воров. Не похож на город, где царит преступность и коррупция.

0
martin32

почему пафосно. современные города где царит коррупция, именно так и выглядят - помпезно и красочно

0
Landser68

красиво...

0
TERMINATOR-T800

TES6 должен быть таким.

0
martin32

но не обязан. к сожалению.

0
Cидoрыч

Да он там дорисовал тысячи зданий . Не один ПК такой объём не потянет

0
Гость_01

Вот такой скайрим, я бы прошёл с удовольствием) Уважение 3д художнику он из грязной и сырой и унылой картины, сделал шедевр)

0
Leviofanhell

Слишком качественно построен да же нет мест ремонта одинаковые стыки брёвен и камня. Это не Рим что бы так следить за городом !

0