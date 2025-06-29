Авторы фанатского ремейка Morrowind показали "Дыру в Стене Фары"

Геймеры увидят измененный трактир на движке Skyrim
Разработчики неофициального ремейка The Elder Scrolls 3: Morrowind под названием Skywind на движке Skyrim опубликовали несколько новых скриншотов. На этот раз энтузиасты показали трактир «Дыра в Стене Фары» в Садрит Море.
Даже самый опытный искатель приключений должен отдыхать. «Дыра в Стене Фары», расположенный в Садрит Море, предлагает посетителям отличную еду, напитки и ночлег.
Авторы Skywind
Дата выхода Skywind до сих пор неизвестна.
А ведь сначала Morrowind начали переносить на движок Oblivion'a, но пока переносили вышел Skyrim, и решили переносить на движок Skyrim'а. Потом вышло четвертое DLC, и было много новостей, что текстуры и модели из Dragonborn'а значительно ускорят разработку Skywind'а. И вот прошло еще 13 лет...
Какая игра интереснее по сюжету Morrowind или Обливион?