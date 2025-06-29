Авторы фанатского ремейка Morrowind показали "Дыру в Стене Фары"

Геймеры увидят измененный трактир на движке Skyrim

Разработчики неофициального ремейка The Elder Scrolls 3: Morrowind под названием Skywind на движке Skyrim опубликовали несколько новых скриншотов. На этот раз энтузиасты показали трактир «Дыра в Стене Фары» в Садрит Море.

Даже самый опытный искатель приключений должен отдыхать. «Дыра в Стене Фары», расположенный в Садрит Море, предлагает посетителям отличную еду, напитки и ночлег.



Авторы Skywind

Дата выхода Skywind до сих пор неизвестна.