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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 35 951 оценка

Авторы фанатского ремейка Morrowind показали "Дыру в Стене Фары"

Solstice Solstice

Геймеры увидят измененный трактир на движке Skyrim

Разработчики неофициального ремейка The Elder Scrolls 3: Morrowind под названием Skywind на движке Skyrim опубликовали несколько новых скриншотов. На этот раз энтузиасты показали трактир «Дыра в Стене Фары» в Садрит Море.

Даже самый опытный искатель приключений должен отдыхать. «Дыра в Стене Фары», расположенный в Садрит Море, предлагает посетителям отличную еду, напитки и ночлег.

Авторы Skywind
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Дата выхода Skywind до сих пор неизвестна.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Avaraks

А ведь сначала Morrowind начали переносить на движок Oblivion'a, но пока переносили вышел Skyrim, и решили переносить на движок Skyrim'а. Потом вышло четвертое DLC, и было много новостей, что текстуры и модели из Dragonborn'а значительно ускорят разработку Skywind'а. И вот прошло еще 13 лет...

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BitMan_and_Roban

Какая игра интереснее по сюжету Morrowind или Обливион?