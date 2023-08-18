Авторы глобального мода для Skyrim под названием Apotheosis представили новый трейлер

Фанатский мод для Skyrim под названием Apotheosis обзавелся новым трейлером, содержащим множество подробностей о проекте шестилетней давности.
На домашней странице мода говорится: "Apotheosis - это история эпического масштаба, опирающаяся на более арканные и эзотерические аспекты истории Elder Scrolls, разворачивающаяся в многочисленных тщательно созданных вручную открытых мирах, обширных подземельях и разнообразных экзотических локациях".
Авторы мода заявляют, что его размер составляет примерно пятую часть от Skyrim, и предлагает полностью озвученный набор квестов и побочных заданий. Игрокам предстоит пройти 16 пустошей Обливиона, сражаясь или договариваясь с 17 даэдрическими князьями.
Сюжет вращается вокруг даэдрических принцев и Сердца Лорхана, при этом особое внимание уделяется "ролевой игре, самостоятельности игрока и последствиям выбора". Мод будет иметь центр под названием Cathedral of the Final Hour, в котором будут находиться спасенные NPC и магазины.
В описании под роликом авторы указали, что планируют выпустить модификацию в 2025 году.
Если кто то хочет поиграть в что то подобное уже сейчас, то есть пара модов
Unslaad https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/80425
VIGILANT https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/67103
Darkend https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/67559
И ещё не законченный GLENMORIL https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/77510
thanks)
Этот мод я жду уже года 4 и готов ещё подождать
дарк соулс на движке TES 5
Там боевка от соуса или атмосфера?