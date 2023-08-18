Авторы глобального мода для Skyrim под названием Apotheosis представили новый трейлер ©

Фанатский мод для Skyrim под названием Apotheosis обзавелся новым трейлером, содержащим множество подробностей о проекте шестилетней давности.

На домашней странице мода говорится: "Apotheosis - это история эпического масштаба, опирающаяся на более арканные и эзотерические аспекты истории Elder Scrolls, разворачивающаяся в многочисленных тщательно созданных вручную открытых мирах, обширных подземельях и разнообразных экзотических локациях".

Авторы мода заявляют, что его размер составляет примерно пятую часть от Skyrim, и предлагает полностью озвученный набор квестов и побочных заданий. Игрокам предстоит пройти 16 пустошей Обливиона, сражаясь или договариваясь с 17 даэдрическими князьями.

Сюжет вращается вокруг даэдрических принцев и Сердца Лорхана, при этом особое внимание уделяется "ролевой игре, самостоятельности игрока и последствиям выбора". Мод будет иметь центр под названием Cathedral of the Final Hour, в котором будут находиться спасенные NPC и магазины.

В описании под роликом авторы указали, что планируют выпустить модификацию в 2025 году.