Bethesda лишилась одного из последних ветеранов Skyrim после новой волны увольнений Xbox

Очередная волна сокращений в игровом подразделении Microsoft затронула Bethesda. Компанию покинул концепт-художник Рэй Ледерер, проработавший в студии почти 18 лет и участвовавший в создании The Elder Scrolls, Fallout и Starfield.

Ледерер пришел в Bethesda во время разработки The Elder Scrolls V: Skyrim, где занимался концепт-артом, визуальным дизайном и проработкой игровых идей. Позже он работал над Fallout 4, Fallout 76, Starfield, а затем присоединился к разработке The Elder Scrolls VI. По данным СМИ, он был последним художником из команды Skyrim, который продолжал работать в Bethesda.

О своем увольнении разработчик рассказал в LinkedIn. Он поблагодарил коллег и отметил, что участие в создании культовых игровых миров стало главным достижением его карьеры.

«Для меня было честью быть частью проектов, которые так много значат для игроков, поп-культуры и для нас самих как создателей», — написал Ледерер.

Увольнение стало частью масштабной реструктуризации игрового подразделения Microsoft. Ранее сокращения также затронули сотрудников Bethesda, id Software и других внутренних студий Xbox.