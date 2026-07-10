Bethesda лишилась одного из последних ветеранов Skyrim после новой волны увольнений Xbox

Очередная волна сокращений в игровом подразделении Microsoft затронула Bethesda. Компанию покинул концепт-художник Рэй Ледерер, проработавший в студии почти 18 лет и участвовавший в создании The Elder Scrolls, Fallout и Starfield.
Ледерер пришел в Bethesda во время разработки The Elder Scrolls V: Skyrim, где занимался концепт-артом, визуальным дизайном и проработкой игровых идей. Позже он работал над Fallout 4, Fallout 76, Starfield, а затем присоединился к разработке The Elder Scrolls VI. По данным СМИ, он был последним художником из команды Skyrim, который продолжал работать в Bethesda.
О своем увольнении разработчик рассказал в LinkedIn. Он поблагодарил коллег и отметил, что участие в создании культовых игровых миров стало главным достижением его карьеры.
«Для меня было честью быть частью проектов, которые так много значат для игроков, поп-культуры и для нас самих как создателей», — написал Ледерер.
Увольнение стало частью масштабной реструктуризации игрового подразделения Microsoft. Ранее сокращения также затронули сотрудников Bethesda, id Software и других внутренних студий Xbox.
К сожалению от Беседки подобный шедевр можно уже не ждать.
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Заменят этого художника на "ИИ" и получим TES 6. В плохом виде, конечно.
На лице Довакина сразу видно, что Аша «Ш@лава Шм@ра» Шарма зашла слишком далеко, и надо её унNчтожить.
А будут ли вообще новые Свитки после таких кадровых решений?
наверно это тот, который наделал абсолютно 1наковых подземелий и пещер, и бесконечных повторящихся квестов типа "поселению требуется помощь"😂🤣