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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 825 оценок

Bethesda лишилась одного из последних ветеранов Skyrim после новой волны увольнений Xbox

IKarasik IKarasik

Очередная волна сокращений в игровом подразделении Microsoft затронула Bethesda. Компанию покинул концепт-художник Рэй Ледерер, проработавший в студии почти 18 лет и участвовавший в создании The Elder Scrolls, Fallout и Starfield.

Ледерер пришел в Bethesda во время разработки The Elder Scrolls V: Skyrim, где занимался концепт-артом, визуальным дизайном и проработкой игровых идей. Позже он работал над Fallout 4, Fallout 76, Starfield, а затем присоединился к разработке The Elder Scrolls VI. По данным СМИ, он был последним художником из команды Skyrim, который продолжал работать в Bethesda.

О своем увольнении разработчик рассказал в LinkedIn. Он поблагодарил коллег и отметил, что участие в создании культовых игровых миров стало главным достижением его карьеры.

«Для меня было честью быть частью проектов, которые так много значат для игроков, поп-культуры и для нас самих как создателей», — написал Ледерер.

Увольнение стало частью масштабной реструктуризации игрового подразделения Microsoft. Ранее сокращения также затронули сотрудников Bethesda, id Software и других внутренних студий Xbox.

Индустрия 63
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Комментарии:  10
Ваш комментарий
saa0891

К сожалению от Беседки подобный шедевр можно уже не ждать.

.

+ ещё 40 картинок
11
Etteri

Заменят этого художника на "ИИ" и получим TES 6. В плохом виде, конечно.

4
Владимир Асцатрян

На лице Довакина сразу видно, что Аша «Ш@лава Шм@ра» Шарма зашла слишком далеко, и надо её унNчтожить.

2
Victor Dukoff

А будут ли вообще новые Свитки после таких кадровых решений?

1
theatre off tragedy

наверно это тот, который наделал абсолютно 1наковых подземелий и пещер, и бесконечных повторящихся квестов типа "поселению требуется помощь"😂🤣

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