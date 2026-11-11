Bethesda отмечает 15-летие Skyrim: новый арт, скидки, новый контент и награды в The Elder Scrolls Online

Студия Bethesda Game Studios празднует 15-летие The Elder Scrolls V: Skyrim — игры, вышедшей 11 ноября 2011 года и ставшей самым популярным проектом за всю историю студии. В честь этой знаменательной даты компания подготовила ряд сюрпризов: скидки до 80%, новые дополнения (Creation Club) и специальные события в The Elder Scrolls Online, а легендарный художник Карл Фицджеральд создал прекрасную иллюстрацию.

Одной из главных новинок стал набор «Skyrim 15 Creations Bundle», уже доступный на ПК, Xbox и PlayStation. В него вошли материалы, расширяющие игровой процесс: дополнение «Legacy of Orsinum», новый спутник Кейтрин Фэйр-Шэдоуз (с полноценной озвучкой), а также набор «Legendary Dungeons: Dwarven Delves», добавляющий в Skyrim локации из других игр серии The Elder Scrolls.

Кроме того, в рамках празднования на The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition действуют скидки до 80% на всех платформах. Это отличный шанс для тех, кто ещё не бывал в землях Скайрима, или для тех, кто хочет вернуться в одну из самых популярных частей фэнтезийной вселенной Bethesda.

Юбилей отмечают и в The Elder Scrolls Online: команда ZeniMax Online Studios запустила второй сезон главы «Эхо Скайрима» (Echoes of Skyrim). В рамках этого обновления дополнение «Greymoor» стало бесплатным для всех владельцев базовой игры, открыв доступ к таким культовым местам, как город Солитьюд и область Шэдоуфелл. Также в игру добавлены система «Древности» (Antiquities) и сюжетная линия саги «Темное сердце Скайрима» (Darkheart of Skyrim).

Помимо этого, 9 ноября в базовую игру было добавлено дополнение «Markarth», которое открывает регион Предел (The Reach) и завершает сюжетную историю «Greymoor». Наконец, в рамках празднования годовщины в The Elder Scrolls Online стартовало временное событие «Золотые стремления» (Golden Pursuits): исследуя Западный Скайрим, игроки могут получить награды, вдохновленные Скайримом. Это событие продлится до 2 декабря.