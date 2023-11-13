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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 27 225 оценок

Bethesda поздравила игроков с 12-летием The Elder Scrolls 5: Skyrim

Gutsz
Новости

В эти выходные великолепной ролевой игре The Elder Scrolls 5: Skyrim, которая успела посетить множество платформ и завоевать сердца нескольких поколений консолей, исполнилось 12 лет. В честь этого события разработчики из студии Bethesda Softworks поздравили игроков с этим важным юбилеем, который определил жанр RPG на многие годы. Вместе с этим они опубликовали видеоролик, который передает всю атмосферу The Elder Scrolls 5: Skyrim.

На официальных страницах студии Bethesda Softworks в социальных сетях, а также на страницах серии The Elder Scrolls появилось поздравительное сообщение. Разработчики отметили, что с момента первого релиза Skyrim на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360 прошло уже больше 12 лет. Они выразили благодарность сообществу поклонников франшизы, которые не только продолжают играть, но и развивают проект с помощью модификаций разного масштаба.

12 лет волшебных приключений и исследований.

— подчеркнули в Bethesda Softworks.

The Elder Scrolls 5: Skyrim доступна для игры на ПК, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X. За время своего развития проект получил несколько расширенных изданий и ремастеров, а всего пару лет назад, в ноябре 2021 года, вышел еще один сборник — The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

-6
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
TAPAKAH222

Правильно. Не 11 ноября же, в день выхода игры, поздравлять или "новость" копировать.

5
B e s i k

Поздравление с 12- летием Скайрима без ремейка Скайрима.Ну такое се

2
kalavashok tribagov

ну знаешь Биовар нас тоже не баловали на N7, вон три тизера с таймерами выпустили и радуемся, а игра выйдет фиг знает когда теперь, а уж о ремейках я вообще молчу)

0
Кей Овальд

Как там, новое издание будет?

0
КристианПобединский

слышь, купи

1
dostalker

нв фоне мы видим пейзаж и незаметный шум подгоревшей жопы тода которая догорает и дымит

0
AndralStormborn

Скайрим - навсегда в наших сердцах.

Жаль ничего подобного больше не выходило, даже от самой беседки.

Имею в виду в плане мощного погружения в волшебную атмосферу и геймплейной свободы+возможность переделать игру под себя с помощью модов.

0
Олег Дудин

Некруглое число же, не празднуют.

0