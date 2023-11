Bethesda поздравила игроков с 12-летием The Elder Scrolls 5: Skyrim

В эти выходные великолепной ролевой игре The Elder Scrolls 5: Skyrim, которая успела посетить множество платформ и завоевать сердца нескольких поколений консолей, исполнилось 12 лет. В честь этого события разработчики из студии Bethesda Softworks поздравили игроков с этим важным юбилеем, который определил жанр RPG на многие годы. Вместе с этим они опубликовали видеоролик, который передает всю атмосферу The Elder Scrolls 5: Skyrim.

На официальных страницах студии Bethesda Softworks в социальных сетях, а также на страницах серии The Elder Scrolls появилось поздравительное сообщение. Разработчики отметили, что с момента первого релиза Skyrim на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360 прошло уже больше 12 лет. Они выразили благодарность сообществу поклонников франшизы, которые не только продолжают играть, но и развивают проект с помощью модификаций разного масштаба.

12 лет волшебных приключений и исследований.

— подчеркнули в Bethesda Softworks.

The Elder Scrolls 5: Skyrim доступна для игры на ПК, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X. За время своего развития проект получил несколько расширенных изданий и ремастеров, а всего пару лет назад, в ноябре 2021 года, вышел еще один сборник — The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.