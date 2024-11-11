Bethesda поздравила с 13-летием The Elder Scrolls 5: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim, одной из самых легендарных RPG всех времен, исполнилось 13 лет. В то время как Morrowind и Oblivion, безусловно, сделали Bethesda силой, с которой нужно считаться в пространстве RPG, продажи Skyrim в количестве 60 миллионов вывели серию в мейнстрим. Трудно переоценить наследие Skyrim, который стал эталоном, по которому на протяжении многих лет оценивались все RPG.

По таком случаю компания в социальных сетях поздравила поклонников новым изображением из игры, на котором знаменитые сладкие рулеты выложены числом 13.