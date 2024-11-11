Bethesda поздравила с 13-летием The Elder Scrolls 5: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim, одной из самых легендарных RPG всех времен, исполнилось 13 лет. В то время как Morrowind и Oblivion, безусловно, сделали Bethesda силой, с которой нужно считаться в пространстве RPG, продажи Skyrim в количестве 60 миллионов вывели серию в мейнстрим. Трудно переоценить наследие Skyrim, который стал эталоном, по которому на протяжении многих лет оценивались все RPG.
По таком случаю компания в социальных сетях поздравила поклонников новым изображением из игры, на котором знаменитые сладкие рулеты выложены числом 13.
И что ? даже переиздания не будет ? Тод теряет хватку.
Великая игра. Ничего похожего никто так и не сделал.
Сделали. Бесезда до этого сделала обливион. А до этого моровинд.
Ничего похожего после. А морровинд и близко не скайрим, устарел по всем статьям.
Ну естественно 60 лямов копий, сколько там раз Тод переиздавал одну и ту же игру в различных изданиях?
Видать грядёт переиздание доя пс5 про.
2, легендарное издание и анверс издание все
Кхм ну не сказал бы:
1. Legendary Edition - 2013 год
2. Special Edition - 2016 год
3. Версия для Nintendo Switch - 2017 год
4. The Elder Scrolls V: Skyrim VR - 2017 год
5. Anniversary Edition - 2021 год
13 лет ищут сладкий рулет. Йоу
Уже пора покупать?
И анонсировала выход СпешалПлатинумГовардсэдишнплюс