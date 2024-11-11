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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 32 588 оценок

Bethesda поздравила с 13-летием The Elder Scrolls 5: Skyrim

monk70
Новости

The Elder Scrolls V: Skyrim, одной из самых легендарных RPG всех времен, исполнилось 13 лет. В то время как Morrowind и Oblivion, безусловно, сделали Bethesda силой, с которой нужно считаться в пространстве RPG, продажи Skyrim в количестве 60 миллионов вывели серию в мейнстрим. Трудно переоценить наследие Skyrim, который стал эталоном, по которому на протяжении многих лет оценивались все RPG.

По таком случаю компания в социальных сетях поздравила поклонников новым изображением из игры, на котором знаменитые сладкие рулеты выложены числом 13.

6
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
muxamor2011

И что ? даже переиздания не будет ? Тод теряет хватку.

2
0ncnjqybr

Великая игра. Ничего похожего никто так и не сделал.

1
hpi

Сделали. Бесезда до этого сделала обливион. А до этого моровинд.

0
0ncnjqybr hpi

Ничего похожего после. А морровинд и близко не скайрим, устарел по всем статьям.

-1
Kvizac Haderah

Ну естественно 60 лямов копий, сколько там раз Тод переиздавал одну и ту же игру в различных изданиях?

0
hpi

Видать грядёт переиздание доя пс5 про.

0
Nodas

2, легендарное издание и анверс издание все

1
Kvizac Haderah Nodas

Кхм ну не сказал бы:

1. Legendary Edition - 2013 год

2. Special Edition - 2016 год

3. Версия для Nintendo Switch - 2017 год

4. The Elder Scrolls V: Skyrim VR - 2017 год

5. Anniversary Edition - 2021 год

0
VANDEMAIR

13 лет ищут сладкий рулет. Йоу

0
Xarrisaf

Уже пора покупать?

0
Lvinomord

И анонсировала выход СпешалПлатинумГовардсэдишнплюс

0