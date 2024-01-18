Bethesda выпустила новое обновление для Skyrim с исправлением различных ошибок

Несмотря на то, что игре уже почти 13 лет, Bethesda выпустила новое обновление для The Elder Scrolls V: Skyrim. Даже после того, как Bethesda Game Studios выпустила Starfield в прошлом году, Skyrim продолжает оставаться крупнейшей игрой студии, которая никуда не исчезнет. К счастью, поскольку так много активных игроков по-прежнему часто заходят в Skyrim, Bethesda продолжает выпускать новые обновления, и последний такой патч уже доступен.

Последнее обновление для Skyrim содержит значительные изменения в настройках контроллера, исправления ошибок и улучшения для конкретной платформы. Игроки могут рассчитывать на более плавное и приятное взаимодействие с творческим контентом игры.

Примечания к последнему обновлению Skyrim содержат несколько ключевых изменений и исправлений ошибок. Одним из заметных изменений является эксклюзивная привязка правого аналогового джойстика к полю описания при использовании контроллера. Кроме того, функция «Поиск» теперь привязана к кнопке «А» вместо предыдущей привязки к правому триггеру. Эти изменения направлены на оптимизацию работы контроллера и улучшение навигации по меню и интерфейсам игры. Обновление также устраняет различные ошибки, включая подпрыгивание элементов меню, проблемы с рендерингом и несоответствия, связанные с контентом создания игры.

Новое обновление содержит улучшения, специфичные для конкретной платформы, предназначенные для игроков на разных игровых платформах. Например, игроки в Epic Games Store теперь увидят решенные проблемы, связанные с отображением Creation Credits, а геймеры PlayStation и Xbox могут рассчитывать на исправления проблем со сбоями и проблем, связанных с загрузкой. Эти улучшения призваны повысить общую стабильность и производительность Skyrim — Special Edition на различных платформах, обеспечивая более комфортный игровой процесс для всех игроков.

Вы можете найти полные примечания к новому обновлению The Elder Scrolls V: Skyrim по ссылке.